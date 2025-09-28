Achille Lauro e Celeste Dalla Porta alla Milano Fashion Week: perché gli occhi erano puntati su di loro

Perché Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono stati tra i più chiacchierati alla Milano Fashion Week 2025? La domanda riguarda il celebre artista romano e la nota attrice protagonista di Parthenope di Paolo Sorrentino dopo la loro apparizione congiunta alla sfilata di Dolce & Gabbana. La coppia, già protagonista del videoclip di Incoscienti giovani, ha fatto il suo ingresso alla Fashion Week milanese a bordo dello stesso van, scatenando il gossip più insistente.

Perché Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono stati tra i più chiacchierati alla Milano Fashion Week 2025? La domanda riguarda il celebre artista romano e la nota attrice protagonista di Parthenope di Paolo Sorrentino dopo la loro apparizione congiunta alla sfilata di Dolce & Gabbana. La coppia, già protagonista del videoclip di Incoscienti giovani, ha fatto il suo ingresso alla Fashion Week milanese a bordo dello stesso van, scatenando il gossip più insistente.

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta non è la prima volta che si mostrano insieme. La loro collaborazione risale a diverso tempo fa, quando hanno lavorato fianco a fianco come protagonisti del videoclip del brano Incoscienti giovani, salito ad oggi a 35 milioni di visualizzazioni. Già allora, la profonda sintonia scattata sul set aveva alimentato le voci di una possibile relazione, ma i pettegolezzi erano rimasti tali. Ieri, l'ingresso congiunto ha ravvivato la curiosità dei presenti e illuminato i fotografi.

L'attrice e il cantante sono stati immortalati da Whoopsee mentre scendevano dallo stesso van nero all'ingresso della sfilata di D&G. La didascalia li descriveva come "due veri amici, arrivati insieme per assistere alla sfilata del marchio italiano". Senza alcun imbarazzo e sempre sorridenti, Achille Lauro e Celeste Dalla Porta non si sono sottratti ai flash dei fotografi e alle richieste dei fan, prima di prendere posto in prima fila, seduti vicino, a bordo della passerella. Di lei, il cantante aveva detto che l'aveva scelta per il video perché gli ricordava "le grandi muse dei registi, Queste anime sospese tra innocenza e peccato" e aveva rilanciato: "Non solo incarna la musa, ma incarna ogni grande amore". Va detto che ultimamente qualsiasi presenza al fianco di Lauro si traduce nel desiderio di vederlo fidanzato indipendentemente dalla veridicità dei rapporti che finiscono sotto la lente.