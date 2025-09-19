Nicolò De Devitiis ritrova l’amore con Luciana Montò, la nuova fidanzata è amica di Stefano De Martino

Nicolò De Devitiis ha ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Veronica Ruggieri. Con alcuni scatti su Instagram, l’inviato de Le Iene ha ufficializzato la storia con Luciana Montò. Stylist di professione e titolare di un’agenzia che organizza eventi, è un’amica di Stefano De Martino.

Nicolò De Devitiis ha ritrovato l'amore. Dopo la fine della relazione con Veronica Ruggeri, il noto inviato de Le Iene ha ritrovato la serenità al fianco di Luciana Montò. L'ufficialità è arrivata con una foto su Instagram, dopo diverse indiscrezioni circolate sul loro conto negli ultimi mesi. La ragazza è una stylist di professione e titolare di un'agenzia che si occupa di organizzare eventi. In passato era stata paparazzata con Stefano De Martino, della quale è un'amica.

Nicolò De Devitiis fidanzato con Luciana Montò, le foto

Dopo diverse indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, De Devitiis è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata pubblicando sui social una loro foto insieme. I due hanno trascorso qualche giorno a Londra e su Instagram, tra le stories e come post, hanno raccontato la vacanza. L'inviato de Le Iene ha pubblicato un selfie in cui abbraccia la ragazza, mentre lei un'altra che lo mostra in abito durante una serata. La coppia ha quindi ufficializzato a tutti gli effetti la relazione.

Chi è Luciana Montò, stylist e nuova fidanzata di De Devitiis

Come si legge sul suo profilo Instagram, Luciana Montò è una stylist di professione, titolare di un'agenzia che si occupa di organizzare eventi, (Luce Concierge) e art director de I Giardini di Posillipo a Napoli. Non è noto come abbia incontrato Nicolò De Vitiis, ma i due sarebbero una coppia da alcuni mesi. Di recente ha festeggiato il compleanno e tra gli scatti della serata, trascorsa in un locale a Milano, compare il fidanzato. Montò è anche amica di Stefano De Martino, con cui in passato era stata paparazzata in un locale a Napoli. Tra loro nessun rapporto romantico o flirt ma solo un'amicizia, come aveva raccontato al sito Biccy una loro amica.