The Nun 2, il sequel horror della suora incassa e spaventa il pubblico negli States Incassi super per il sequel di The Nun, segnalati malori negli States per il troppo spavento e una scena post-credit che definisce il futuro della saga: la storia proseguirà con il quarto capitolo di The Conjuring.

Il male si diffonde con The Nun II, il tanto atteso sequel del film horror di successo The Nun che confluisce nell'universo di The Conjuring. La produzione New Line Cinema sorride per gli incassi negli States, che hanno già superato i 3 milioni di dollari di incassi. Negli States si parla anche di piccoli malori dovuti al troppo spavento per il pubblico in sala. Anche in Italia, intanto, siamo già ben oltre il milione di euro in soli due giorni. The Nun II è uno dei film più attesi anche secondo la nostra guida horror da settembre fino ad Halloween 2023.

La trama di The Nun 2

La trama di The Nun II racconta una storia che si svolge quattro anni dopo i fatti del primo film. Suor Irene viene chiamata dal Vaticano dopo che alcuni funzionari religiosi sono stati uccisi. Anche questa volta c'è Taissa Farmiga a interpretare Suor Irene, che si trova di nuovo a dover affrontare l'oscuro e demoniaco Valak, nelle sembianze della suora malefica. Il sequel sta dimostrando di poter nuovamente immergere gli spettatori in un mondo di terrore e suspense, che questa volta sembra essere molto più intenso rispetto al suo predecessore.

Una scena post credit

Il successo è dato dal mix di terrore psicologico e suspense, ma soprattutto dal fatto che dopo questo titolo, finalmente si dovrebbe confluire naturalmente nell'universo narrativo del popolare The Conjuring. La dimostrazione è nella scena post-credit che però arriva quasi subito la fine del film. Non bisognerà aspettare, come nel caso dei film Marvel, la fine dei titoli di coda. Vedremo dei filmati dove alcuni bambini giocano in un cortile. Il filmato è molto inquietante. Lo schermo diventa tutto nero, poi c'è lo squillo di un telefono. Vediamo finalmente Ed Warren che risponde. Dall'altra parte del telefono c'è Padre Warren, ma non sappiamo cosa si stanno dicendo. Sappiamo solo che Ed promette che a breve saranno lì, mentre Lorraine assiste alla telefonata. Questo potrebbe essere l'incipit per il quarto capitolo di The Conjuring.