Guida ai film horror più attesi da settembre fino ad Halloween 2023 Ecco una guida che vi potrà essere molto utile per le anticipazioni degli horror da settembre fino al 31 ottobre 2023: si comincia con The Nun II (6 settembre) fino all’atteso Five Nights at Freddy’s.

Cominciate a tirare fuori le zucche piantate durante l'estate perché è quasi tempo Halloween. La notte delle streghe del 2023 sarà particolarmente ricca di novità horror al cinema come in streaming. In particolare, già dal primo settembre saranno disponibili diverse novità per gli appassionati, in Italia come nel mondo. Ecco una guida che vi potrà essere molto utile per le anticipazioni degli horror dal primo settembre al 31 ottobre 2023. Quale film cercherete di non perdere da qui ad Halloween?

I film di settembre più attesi

Asa Butterfield (Sex Education) e Natalia Dyer (Stranger Things) sono i protagonisti di un film che mette al centro di tutto i giochi dell'infanzia: All fun and games. Esce il 1 settembre negli Stati Uniti e molto presto anche in Italia: quando un gruppo di adolescenti trovano un coltello maledetto nel bosco, liberano un demonio malevolo che non riposerà finché non avrà reclamato tutte le loro vite e anime in un terrificante scontro mortale. Nello stesso giorno esce Beaten to Death, horror nichilista del regista Sam Curtain: rimasto bloccato nel bel mezzo del nulla, Jack incontra un abitante locale dopo l'altro e impara rapidamente che sta per iniziare un malato gioco del gatto e del topo. Combattendo contro i folli psicopatici di campagna e il paesaggio ostile, Jack deve fare estreme concessioni per sopravvivere. Grande attesa per The Nun II, in Italia dal 6 settembre. Michael Chaves dirige il sequel che riunirà Valak (Bonnie Aarons) e Sister Irene (Taissa Farmiga). La coppia si scontrerà ancora una volta, questa volta in Francia nel 1956. Possiamo aspettarci che The Nun II si inserisca in qualche modo nell'universo di The Conjuring. Incubo a Venezia, il giallo di Agatha Christie con Kenneth Branagh, assume contorni sovrannaturali: arriva il 15 settembre. Il 29 settembre esce l'ultimo e definitivo capitolo di una saga che terrorizza tutti da oltre 20 anni: SAW X.

All fun and games con Asa Butterfield e Natalia Dyer.

I film più attesi di ottobre

Pet Sematary: Bloodlines esce il 6 ottobre solo su Paramount+. È il prequel del film basato a sua volta dal romanzo di Stephen King. Negli Stati Uniti, il 13 ottobre esce Dear David, che dovrebbe uscire nello stesso periodo anche in Italia: poco dopo che l'artista di fumetti Adam (Augustus Prew) risponde ad alcuni hater su Twitter, inizia a sperimentare la paralisi nel sonno – mentre una sedia a dondolo vuota si muove nell'angolo del suo appartamento. Man mano che Adam documenta avvenimenti sempre più malevoli in una serie di tweet, inizia a credere di essere perseguitato dal fantasma di un bambino morto di nome David. Adam comincia a perdere il controllo tra quello che è online e quello che è reale. Il 12 ottobre si rilancia in Italia anche la saga che è stata di William Friedkin: arriva L'esorcista: Il credente. Chiude la guida forse uno dei film più attesi: Five Nights at Freddy’s, in uscita il 27 ottobre. Film tratto dalla famosa saga di videogame diretto da Emma Tammi.