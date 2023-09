Ascolti tv venerdì 15 settembre 2023: chi ha vinto tra i Tim Music Awards e il Grande Fratello Gli ascolti tv di venerdì 15 settembre 2023, ecco chi ha vinto la sfida dell’auditel tra i Tim Music Awards condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e il Grande Fratello di Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Spoiler: nessuno dei due ha brillato, cerchiamo di capire perché.

Gli ascolti tv di venerdì 15 settembre 2023, ecco chi ha vinto la sfida dell'auditel tra i Tim music awards e il Grande Fratello. Nessuno dei due programmi ha brillato, infatti la prima puntata dei TMA condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in onda dalle 21:35 alle 00:35 su Rai 1, ha conquistato la fascia del prime time con 2.382.000 spettatori pari al 17.5% di share; mentre su Canale5 il Grande Fratello di Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio, dalle 21:33 alle 1:00 am, ha incollato davanti al video 2.008.000 spettatori con uno share del 16.1%.

Perché gli ascolti bassi: il nodo musica e reality

Sembra che la stanchezza cumulata durante tutta l'estate con i programmi musicali che si sono alternati su Rai 2 e Italia 1, per sopperire l'assenza di un unico e più strutturato Festivalbar, si inizia far sentire anche negli ascolti tv. Sono mesi che salgono sul palco gli stessi cantanti a cantare le stesse identiche hit, pervenute post Sanremo (vedi Tango di Tananai) o a cavallo con la richiesta di tormentoni in estate. E alla voce tormentone estivo 2023 non può mancare la Pazza musica di Marco Mengoni ed Elodie, per i quali si è disposti a subire anche l'ennesima performance. Di contro, il nuovo Grande Fratello arranca nel modello voluto dall'editore, epurato del trash e privo così di quel Dna che gli ha consentito di rimanere a galla fino ad oggi. Non senza enormi effetti collaterali.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 N.C.I.S. ha totalizzato 847.000 spettatori (4.7%) e N.C.I.S. Hawai’i 640.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Non-Stop è seguito da 1.239.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 1985 – Allarme nel Mediterraneo ha chiuso con 370.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 la nuova stagione di Quarto Grado ha esordito con la nuova stagione con 997.000 spettatori (7.6%). Su La7 Propaganda Live ha totalizzato 715.000 spettatori per il 5.9% share. Su Tv8 I delitti del BarLume – Indovina chi? 358.000 spettatori (2.2%) e infine sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo – Tel Chi el Telun 303.000 spettatori con l’1.8%.