Cinema in festa 2023: le sale aderenti in Italia a settembre e quali film vedere a 3,50 euro Con Cinema in festa 2023, da domenica 17 settembre fino a giovedì 21 settembre i biglietti al cinema costeranno solo 3,50 euro per tutti i film. Ecco quali sono i cinema aderenti e come funziona l’iniziativa che nel 2022 ha portato nelle sale italiane più di 2,3 milioni di spettatori.

A cura di Sara Leombruno

Con la terza edizione di Cinema in festa, da domenica 17 settembre fino a giovedì 21 settembre i biglietti al cinema costeranno solo 3,50 euro per tutti i film. L’iniziativa, promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, è stata lanciata nel 2022 e ha portato nelle sale più di 2,3 milioni di spettatori. Ogni anno fino al 2026, a Giugno e a Settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì il biglietto avrà un prezzo ridotto, incentivando gli spettatori a vivere l'esperienza dei film sul grande schermo.

Quali sale aderiscono all'evento Cinema in festa di settembre 2023

Da Nord a Sud, i cinema attivi sono sparsi in tutta Italia. Solo a Roma, ad esempio, sono più di 40 le strutture aderenti. Le sale che partecipano all'iniziativa variano da regione a regione: per scoprire quelle più vicine è possibile consultare il sito ufficiale dell'evento, selezionando la propria regione di residenza.

Quali film vedere con il biglietto ridotto: la programmazione

Quest'anno la scelta tra i film in programmazione permette di soddisfare le esigenze di ogni tipo di pubblico. Oltre i grandi successi del 2023 come Barbie e Oppenheimer, ci saranno tante novità italiane e internazionali, tra cui Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, con Orlando Bloom. Tra gli altri titoli da vedere nel corso dell'evento, troviamo I Mercenari – Expendables, Doggy Style – Quei Bravi Randagi, commedia comica dall'humor pungente, il film giallo Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh, The Nun 2, il sequel del celebre horror della suora demoniaca, Io Capitano, tra gli italiani in gara al Festival del Cinema di Venezia, Felicità, che vedrà il debutto di Micaela Ramazzotti.

Come funziona l'iniziativa Cinema in festa 2023

Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Cinema Revolution – Che Spettacolo L’Estate”, la campagna sostenuta dal MiC che ha trasformato l’estate 2023 in una stagione straordinaria di film e promozioni. Agli spettatori basterà individuare il cinema aderente più vicino e godersi la visione del proprio film preferito a prezzo ridotto. I formati speciali, come le proiezioni in 3D, sono esclusi dalla promozione.