Serata dedicata a Massimo Troisi su Rete 4: Non ci resta che piangere e Pensavo fosse amore Rete4 omaggia Massimo Troisi con due film in onda nella serata del 2 gennaio: “Non ci resta che piangere” e “Pensavo fosse amore…invece era un calesse”.

Una serata in compagnia di Massimo Troisi. Rete4 omaggia il cineasta di San Giorgio a Cremano con una mini maratona di due sue film entrambi in onda nella serata del 2 gennaio 2023: si comincia alle 21.25 con Non ci resta che piangere, commedia che lo ha visto protagonista in compagnia di Roberto Benigni, tra i maggiori incassi della stagione cinematografica del 1984. Ancora oggi, è ritenuto un capolavoro di comicità e originalità. A seguire, alle ore 23.45 va in onda l'ultimo film da regista del compianto attore: Pensavo fosse amore…invece era un calesse. Nel cast, con Massimo Troisi, Francesca Neri.

Non ci resta che piangere: la trama e il cast del film

Non ci resta che piangere è la storia di Mario e Saverio, bidello e insegnante di una scuola toscana, che nel tornare a casa si ritrovano costretti, a causa di una lunga attesa a passaggio a livello, a prendere una stradina secondaria, perdendosi tra i campi. Sotto un'acquazzone, i due riescono a trovare riparo in una locanda fermandosi per la notte. Il giorno dopo, però, si rendono conto di essere finiti a Frittole, un borgo toscano del 1492. Nel cast, oltre a Massimo Troisi e Roberto Benigni, ci sono anche Carlo Monni, Amanda Sandrelli, Paolo Bonacelli, Iris Peynado e Livia Venturini.

Non ci resta che piangere (1984).

Pensavo fosse amore, invece era un calesse: la trama e il cast del film

Pensavo fosse amore, invece era un calesse è il quinto e ultimo film da regista di Massimo Troisi (Il postino, suo ultimo film, è accreditato a Michael Radford). È la storia di Tommaso e Cecilia, due fidanzati napoletani che gestiscono una trattoria al Borgo Marinari e che sono in procinto di sposarsi. Dopo una scenata di gelosia, lei decide di lasciare lui e interrompere nozze e rapporti. Inizia così, per Tommaso, un dramma esistenziale che si aggrava quando scopre dell'esistenza di un certo Enea, nuovo fidanzato di Cecilia. Nel cast, oltre a Massimo Troisi e Francesca Neri, ci sono anche Marco Messeri, Angelo Orlando, Corrado Taranto, Nuccia Fumo e Vittorio Viviani. Le musiche del film sono tutte di Pino Daniele, tra le canzoni c'è la celebre Quando.

Leggi anche Notting Hill: le 10 curiosità che ancora non sapevate sul film con Julia Roberts e Hugh Grant