Razzie Awards 2024: Winnie the Pooh Blood and Honey stravince, la lista dei peggiori film vincitori La parodia horror del film Disney spopola ai Razzie Awards 2024 vincendo 5 premi su 10 nomination. Tra i "vincenti" peggiori c'è anche il quarto film della saga Expendables di Sylvester Stallone. Due statuette anche per Megan Fox.

Winnie the Pooh: Blood and Honey ha fatto la voce grossa ai Razzie Awards, il corrispettivo in negativo dei premi Oscar. Lo slasher, parodia horror del film Disney, ha vinto cinque delle 10 categorie. Anche Expend4bles, quarto film della saga dei mercenari di Sylvester Stallone, ha vinto due premi. Peggior attore è Jon Voight. Come di consueto, i Razzies si annunciano il giorno prima degli Oscar e premiano i peggiori film dell'anno.

Winnie the Pooh ha vinto cinque Razzies

Il film ha vinto il peggior film, la peggiore sceneggiatura, il peggior regista e la peggiore fregatura. Pooh e Pimpi, descritti nel film come assassini assetati di sangue, hanno vinto anche la peggiore coppia sullo schermo. Il film è riuscito a non vincere le altre categorie: il premio come peggior attore è andato a Jon Voight, che pure un Oscar lo ha vinto in carriera, per il film Mercy. La peggior attrice è invece Megan Fox per l'horror Johnny & Clyde. Un record per lei che vince anche per la peggiore attrice non protagonista per il suo ruolo nel quarto capitolo della serie I Mercenari.

La lista completa dei Razzie Awards 2024

Peggior film: Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peggior attore: Jon Voight, Mercy

Peggiore attrice: Megan Fox, Johnny e Clyde

Attrice non protagonista: Megan Fox, Expend4bles

Attore non protagonista: Sylvester Stallone, Expend4bles

Peggiore coppia sullo schermo: Pooh e Pimpi, Winnie the Pooh: Sangue e Miele

Peggiore remake, copiatura o sequel: Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peggior regista: Rhys Frake-Waterfield, Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peggiore sceneggiatura: Winnie the Pooh: Blood and Honey

Razzie Redeemer (premio che viene dato a un nominato o vincitore del passato che si è distinto in positivo): Fran Drescher, nominato nel 1998 e attualmente presidente del SAG/AFTRA impegnato nella difesa e nella tutela degli attori nel corso degli scioperi.