Quanto costerebbe nel 2023 la spesa del protagonista Kevin McCallister in Mamma ho perso l'aereo In Mamma ho perso l'aereo del 1990, Kevin McCallister spende meno di 20 dollari per acquistare 10 prodotti al supermercato. Ma oggi, nel 2023, quanto costerebbe la stessa spesa?

Mamma ho perso l'aereo è ormai un film immancabile durante le festività natalizie. Il piccolo Kevin McCallister si ritrova solo in città perché i genitori lo dimenticano e partono senza di lui. Così, oltre a divertirsi senza controllo, il protagonista va a fare la spesa in un supermercato: nella scena in questione compra un totale di 10 prodotti e spende 19,83 dollari. Ma oggi, a più di 30 anni di distanza, quanto costerebbe la spesa di Kevin? A dare una risposta ci ha provato Politifact, con una comparazione di prezzi nello stesso supermercato.

Quanto costerebbe oggi la spesa di Kevin in Mamma ho perso l'aereo

Politifact, sito di verifica dei fatti, ha provato a calcolare quanto costerebbe nel 2023 la stessa spesa del piccolo Kevin, fatta nel 1990. Come si vede nel film, per 10 prodotti il protagonista spende 19,83 dollari (dopo aver usato un buono sconto i 1 dollaro): il detersivo liquido della marca Tide, una cena surgelata Stouffer's, maccheroni al formaggio Kraft, Wonder Bread, carta igienica Quilted Northern, fogli per l’asciugatrice Snuggle, latte, succo d'arancia Tropicana Homestyle, pellicola Saran e alcune figurine di plastica dell'esercito.

Il sito ha preso come riferimento gli stessi prodotti scelti da Kevin e ne ha verificato il costo nello stesso supermercato, il Grand Food Center a Winnetka, Illinois. Totale della spesa 56,84 dollari. Nello specifico, succo d'arancia 7,62 dollari, pellicola 2,69, cena surgelata Stouffer's 5,85 dollari, detersivo 11,12, carta igienica 7,33, fogli per l'asciugatrice 1,37, Wonder Bread 2,99 dollari, maccheroni al formaggio 4,64, latte e soldatini rispettivamente 3,29 e 8,91 dollari. Il buono sconto del protagonista, tenendo conto anche dell'inflazione, sarebbe equivalente a 2,35 dollari. In più, stando a quanto riporta il sito, il supermercato aggiunge un imposta del 2,25% sugli articoli alimentari e del 9% sugli articoli non alimentari.