Mixed By Erry: il trailer ufficiale del film basato sulla vera storia del re della pirateria Su Fanpage.it, il trailer ufficiale in esclusiva di Mixed By Erry, il nuovo film di Sydney Sibilia che uscirà nelle sale il 2 marzo, distribuito da 01 Distribution. Nel cast tre giovanissimi interpreti Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo con Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito e Fabrizio Gifuni.

Su Fanpage.it, il trailer ufficiale in esclusiva di Mixed By Erry, il nuovo film di Sydney Sibilia che uscirà nelle sale il 2 marzo, distribuito da 01 Distribution. Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti.

Il cast e i luoghi di Mixed By Erry

Prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, Mixed By Erry è una produzione Groenlandia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, scritto da Armando Festa e Sydney Sibilia. Nel cast tre giovanissimi interpreti Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo insieme a Francesco Di Leva, Cristiana Dell'Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito, Fabrizio Gifuni. Il film è stato girato in varie zone di Napoli, come riportano le foto pubblicate durante le riprese.

La storia di Enrico Frattasio di Mixed By Erry

Enrico Frattasio a cavallo tra gli anni 80 e 90 era un dj di Forcella che vendeva musicassette e cd falsi prima di specializzarsi nelle compilation. Un successo inaspettato, a tal punto da aver dovuto coniare il termine "il falso originale" per smascherare le varie imitazioni che in quel periodo cercavano di sovrastare il suo impero nel mondo della pirateria. Sulle musicassette create da Frattasio venne addirittura stampata la dicitura "Attenzione: le cassette con fotocopia non sono Mixed by Erry" e alla fine delle singole canzoni contenute nelle compilation passava puntualmente la sua voce che rivendicava ‘il prodotto' con la frase: "Questa cassetta è mixed by Erry".

Leggi anche Oppenheimer, è questo il trailer del nuovo film di Christopher Nolan

Le sue musicassette divennero ben presto oggetto di culto delle radio locali e delle reti televisive private finché i contatti avviati con i maggiori centri di falsificazione di cd internazionali lo portarono ad Hong Kong, Singapore e in Bulgaria. A quel punto Enrico, conosciuto ormai ai più come Erry, decise di avviare un'attività vera e propria, comunicando all'esterno di aver smesso con la pirateria. Nel 1997, però, venne arrestato per contraffazione e nel suo laboratorio vennero sequestrate 11mila musicassette e 3mila cd contraffatti. La triste fine del re delle bancarelle che ha segnato intere generazioni negli anni 90.