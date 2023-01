M3gan 2.0, il sequel del film horror sarà nelle sale nel 2025 “M3gan” il film horror che ha sbancato al botteghino all’inizio del 2023, avrà un suo sequel. Si tratta di “M3gan 2.0” che arriverà nelle sale fra due anni, ovvero a gennaio 2025.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i film che recentemente ha incassato non poco al botteghino raggiungendo i 30 milioni di dollari, c'è stato M3gan, l'horror con protagonista una bambola killer che ha appassionato milioni di spettatori, accorsi nelle sale per vederlo. A seguito di questo successo, la casa di produzione ha deciso di realizzare il sequel del film, annunciando anche la data in cui verrà diffuso al cinema. Per i fan più curiosi, sarà necessario aspettare almeno due anni.

Il sequel di M3gan

Il 17 gennaio 2025 è la data in cui, stando alle prime notizie circolate in merito, arriverà nelle sale il sequel del film prodotto da Blumhouse e Universal e diretto da Gerald Johnstone, e avrà il titolo di "M3gan 2.0". Non è dato sapere come si svilupperà la storia attorno a cui ruoteranno le vicende della bambola robot con istinti omicidi, anche perché il finale può lasciare spazio a non pochi sviluppi. Come nel primo capitolo del film torneranno alcune figure come Akela Cooper, a cui è stata affidata nuovamente la sceneggiatura e anche le due protagoniste, ovvero Allison Williams e Violet McGraw, entrambe già note per aver prestato il loro volto ad altre produzioni di un certo successo.

La trama del film

Il film è riuscito a superare i confini, talvolta limitanti, del genere horror, motivo per cui, probabilmente, è stato così apprezzato. "M3gan", infatti, racconta la storia di una ragazzina rimasta orfana e affidata alla zia, un'esperta di robotica, che le regala una bambola a grandezza quasi umana dotata di intelligenza artificiale che le permette di rapportarsi con chiunque le stia attorno, adeguandosi alle sue esigenze. La bambola, però, nasconde un'anima alquanto pericolosa e, infatti, da supporto per la ragazzina finisce col diventare una vera e propria minaccia, adottando comportamenti violenti che la trasformano in un killer.