Le prime foto del nuovo film di Paolo Sorrentino, il racconto per immagini firmato da Greg Williams Le prime immagini del nuovo film di Paolo Sorrentino, gli scatti firmati da Greg Williams pubblicati su Hollywood Authentic che raccontano alcuni momenti sul set caprese del regista partenopeo.

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da quando si è iniziato a parlare del nuovo film di Paolo Sorrentino, ogni minimo dettaglio trapelato in questi mesi ha generato non poca curiosità nei fan del regista, in trepidante attesa di notizie sulla nuova creatura cinematografica del cineasta. Il fotografo Greg Williams è stato a Capri sul set e sono state pubblicate su Hollywood Authentic le prime immagini, rigorosamente in bianco e nero, cifra stilistica che appartiene al fotografo delle star di Hollywood, alcuni scatti che raccontano la poesia di quei giorni, intrisi di studio e fantasia.

Gli scatti di Greg Williams sul set a Capri

Lo racconta Williams sulla testata americana a cui affida la pubblicazione delle prime esclusive immagini di uno dei film più attesi di Paolo Sorrentino, dopo l'exploit di È stata la mano di Dio, il suo film più autobiografico, e il fotografo rivela di essere stato chiamato volutamente dal regista: "Quando ad agosto ho ricevuto una telefonata da Paolo che mi diceva: ‘Sto girando questo film, ti piacerebbe venire a visitare il set a Capri?', ho colto al volo l'occasione. Ho detto che mi sarei offerto volontario se mi avessero ospitato nel mio hotel preferito". Macchina fotografica alla mano, il fotografo delle star ha raggiunto Capri trovandosi su un set "incredibilmente rilassato e calmo", affrettandosi a descrivere quanto avesse vissuto affinché nessuno potesse mal interpretare le sue parole:

Non intendo dire che le persone non lavorassero sodo ma piuttosto che si avesse la sensazione che tutti i soggetti coinvolti stessero facendo quello per cui erano nati. Paolo è stato incredibilmente caloroso, mi ha salutato come un amico e mi ha detto: ‘Fai quello che vuoi, ma non camminare davanti alla mia macchina da presa.

Il racconto di un set non contemporaneo

Un set sospeso nel tempo quello di Paolo Sorrentino, come raccontano perfettamente gli scatti di Williams, immagini che sembrano fermare i momenti di un'epoca lontana da quella recente e nella quale il regista partenopeo si muove con lentezza, perfettamente a suo agio, volto alla creazione e alla meraviglia:

Leggi anche Chi era Luca Canfora, il costumista di Paolo Sorrentino trovato senza vita in mare a Capri

Quando penso al tempo trascorso sul set c'è un'immagine a cui torno sempre. È l'inizio delle riprese della prima notte, e c'è Paolo, assorto nei suoi pensieri, e tutti gli danno spazio. Cammina in giro, bloccando la scena nella sua mente, un bicchiere di vino rosso in una mano e un sigaro nell'altra. Stiamo per iniziare a lavorare e ci siamo appena goduti una serata qui a Capri, poi una passeggiata di 15 minuti giù dalla montagna per un'ottima cena di tre portate in un ristorante sul mare con viste indimenticabili. Non è così che si fanno di solito le cose al cinema oggigiorno. È stato un flashback in un'altra era del cinema. Per me è stato profondamente romantico, senza tempo e nostalgico.

La trama del film di Paolo Sorrentino

Il film, stando a quanto dichiarato da Sorrentino stesso, racconta la vita di Partenope dal 1950, anno della sua nascita, fino ai giorni nostri. La sua esistenza viene raccontata senza lasciare nulla al caso: dalla spensieratezza della giovinezza, con la sua bellezza che muta con il passare del tempo, l'incontro con l'amore, quello inutile, quello impossibile, ma anche quello istantaneo e fulmineo. Il tutto sullo sfondo di Capri, che si assista ai momenti di cristallina felicità, ma anche a quelli del dolore più intenso, lì dove tutto inizia e tutto finisce, sempre.