La rosa dell’Istria, trama e cast del film di Rai1 con Gracjela Kicaj e Eugenio Franceschini

Lunedì 5 febbraio, in onda su Rai1 il film La rosa dell'Istria, la cui trama è liberamente ispirata al romanzo “Chi ha paura dell’uomo nero?” di Graziella Fiorentin edito da Corbaccio. Il film è interpretato da Andrea Pennacchi nel ruolo di Antonio Braico, Gracjela Kicaj nel ruolo di Maddalena Braico, Eugenio Franceschini nel ruolo di Leo. Nel cast anche Clotilde Sabatino e Costantino Seghi. Il film è una coproduzione Rai Fiction, Publispei e Venicefilm s.r.l. La regia è di Tiziana Aristarco. Nella trama, la vicenda di Maddalena. Quando la incontriamo ha diciotto anni e vive a Canfanaro, in Istria. La guerra costringe la sua famiglia a fuggire. Dopo avere trovato riparo in Friuli ricostruisce la sua vita, tra l'amore per Leo e quello per l'arte. L'appuntamento è alle ore 21:30.

La rosa dell'Istria, la trama ispirata al romanzo Chi ha paura dell’uomo nero?

La trama del film La rosa dell'Istria

La trama del film La rosa dell'Istria è ispirata al romanzo Chi ha paura dell'uomo nero? di Graziella Fiorentin. Siamo a Canfanaro. Maddalena Braico ha da poco festeggiato i suoi 18 anni ed è piena di sogni. È certa che un giorno diventerà una bravissima pittrice. La Seconda Guerra Mondiale piomba sulla sua vita e la devasta. La famiglia di Maddalena è costretta a scappare e durante la fuga, il fratello Niccolò viene colpito in uno scontro a fuoco. I Braico si rifugiano a Cividale del Friuli da uno zio, ma per loro la strada è in salita. Il padre di Maddalena non può più fare il medico e inizia a lavorare come operaio per dare da mangiare alla sua famiglia. La diciottenne, intanto, è vittima di bullismo a scuola per le sue origini. A difenderla, però, ci pensa Leo, un ragazzo che come lei ama l'arte. I due diventano amici e Leo cerca di spronare Maddalena a inseguire il suo sogno. Tra loro nasce l'amore, ma Antonio – il padre di Maddalena – ha l'occasione di tornare a fare il medico e comunica alla famiglia che dovranno trasferirsi. Maddalena è disperata, corre da Leo, ma scopre che il ragazzo è scomparso. Sempre più affranta, mette da parte l'arte e si trasferisce con la sua famiglia. Dopo altri episodi dolorosi e Maddalena sempre più disillusa, l'Italia festeggia la fine della guerra. Leo torna e confida a Maddalena di non averla mai dimenticata. Si trasferiscono insieme a Padova, nonostante il padre di lei sia contrario. Qui Maddalena si riconcilierà con l'arte, tramite la quale affronterà le storie degli esuli istriani e dalmati, tra tragedia, ricordo e speranza di un domani migliore.

Il cast del film La Rosa dell'Istria: attori e personaggi

Gracjela Kicaj e Eugenio Franceschini nei panni di Maddalena e Leo

Andrea Pennacchi interpreta Antonio Braico;

Gracjela Kicaj interpreta Maddalena Braico;

Eugenio Franceschini interpreta Leo;

Clotilde Sabatino interpreta Bina Braico;

Costantino Seghi interpreta Niccolò Braico;

Elisabetta De Palo interpreta nonna Mimma; Settimo Palazzo interpreta Miran; Federico Scridel interpreta Gigi Ferri; Diego Carli interpreta Romano; Maurizio Zacchigna interpreta Renzo Giacca; Lorenzo Acquaviva interpreta don Ugo; Ettore Belmondo interpreta Sergio Visentin; Antonio Buonanno interpreta il maresciallo Capuozzo; Klarissa Vadenja interpreta Ada; Gabriel Zama interpreta Elmo; Fabio Di Lenardo interpreta Saulo Braico a 9 anni; Alessandro Kley interpreta Saulo Braico a 11 anni; Valentina Fiammetta Milan interpreta Italia; Roberta Colacino interpreta la professoressa Russolo; Fiamma Visintin interpreta Lucia e Claudio Mezzelani interpreta Zapelli.

Dove vedere il film in diretta streaming e in replica

La rosa dell'Istria andrà in onda lunedì 5 febbraio su Rai1. Sarà possibile assistere al film in diretta streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche in replica. Sulla piattaforma presenti anche dei video dal backstage.