“Kevin di Mamma ho perso l’aereo è stato lasciato a casa di proposito”, la teoria dei fan del film E se il piccolo Kevin di “Mamma ho perso l’aereo” non fosse stato lasciato a casa per sbaglio ma di proposito? A sostenerlo una teoria di alcuni fan, basata su un indizio ben nascosto, secondo il quale il padre Peter non avrebbe voluto il figlio con sè durante le vacanze di Natale.

Mamma ho perso l'aereo, uscito nel 1990, è diventato un film cult soprattutto durante le vacanze di Natale. Ma se il piccolo Kevin McCallister, il personaggio principale, fosse stato lasciato a casa di proposito e non per sbaglio? È questa la teoria portata avanti da alcuni fan su Reddit, che hanno notato dei dettagli decisamente sospetti.

La teoria dei fan sul destino di Kevin

La storia ruota intorno al piccolo Kevin McCallister, che viene dimenticato a casa mentre la famiglia è in partenza per le vacanze di Natale. La stessa mattina la sveglia suona troppo tardi e lui viene lasciato in soffitto per la fretta. I genitori Kate e Pete si accorgono della sua assenza solo quando sono in volo a più di 10mila chilometri di distanza.

Alcuni fan più attenti sostengono per che Kevin non sia stato abbandonato per sbaglio, ma che un membro della famiglia, il padre, abbia fatto apposta a metterlo in pericolo. La teoria che circola sul social Reddit ritiene che il signor McCallister abbia progettato l'esclusione del figlio. A farlo pensare un indizio: il biglietto aereo del piccolo che si intravede nel momento sul fondo del cestino quando l'uomo getta una pila di tovaglioli sporchi. Sui pezzi rimasti del biglietto si legge il nome della compagnia aerea, American Airlines, e il nome Kevin scritto a mano sul davanti.

Le spiegazioni dei fan

"Sfatiamo con questa finzione che il signor McCallister non sa cosa sta facendo, lo sa esattamente", ha scritto un fan sui social, non credendo alla versione di Peter McCallister come un padre distratto, quanto piuttosto come un uomo che ha organizzato un piano ben preciso. Un altro invece sostiene che il padre abbia buttato via il biglietto del figlio più piccolo perché non va d'accordo con l'altro figlio Frank e voleva quindi trovare una soluzione al problema.