Il regista di Winter Kills William Richert è morto, la moglie: “Ha scelto il suicidio assistito” William Richert è morto all’età di 79 anni, il regista di Winter Kills e attore in Belli e Dannati, secondo quanto detto dalla moglie a The Hollywood Reporter, avrebbe scelto il suicidio assistito.

A cura di Gaia Martino

È morto all'età di 79 anni William Richert, fa sapere la moglie Gretchen al The Hollywood Reporter che non ha rivelato le cause della morte ma ha confessato di aver scelto il Death With Dignity Act. Si tratta della legge che consente ai malati terminali di porre fine alla propria vita attraverso la somministrazione di farmaci letali prescritti da un medico a tale scopo.

La carriera di William Richert

Classe 1942, William Richert, nato in Florida, è stato un regista e attore noto soprattutto per essere stato a capo della regia del film Winter Kills, film del 1979. Ha scritto la sceneggiatura anche dei film Legge e disordine e Le ragazze di Jimmy. Ha recitato nei panni di Bob in Belli e Dannati al fianco di Keanu Reeves e River Phoenix, e nei panni di Harry Bono in Il cliente di Joel Schumacher del 1994. William Richert è apparso anche in diverse serie televisive come Angeli volanti, Marshal e Millenium.

L'addio al regista e attore sui social

Su Twitter tantissimi utenti stanno omaggiando il regista William Richert, morto a 79 anni. La pagina dedicata a River Phoenix, suo collega in Belli e dannati, lo ha ricordato:

Era un caro amico di lunga data di Rivers.. e ha dato a River il suo primo film protagonista in A Night in The Life of Jimmy Reardon!! È morto dopo una lunga malattia nella sua casa a Portland, Oregon. Piangono la sua scomparsa la moglie Gretchen, suo figlio Nick e una serie di parenti e amici.

Anche il regista Richard Shepard su Twitter lo ha ricordato, esaltando il suo enorme talento: "Ha girato solo pochi film, nessuno di grande successo. Eppure il suo lavoro – la sua visione cinematografica oltraggiosa, esemplificata al meglio in Winter Kills – mi ha colpito molto". Lo scrittore e regista Jesse Hawken scrive: "Ha realizzato uno dei film più strani che abbia mai visto, RIP".