É morto Peter Brook, uno dei più grandi registi teatrali del Novecento

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 2 luglio è morto Peter Brook, uno dei più grandi registi del teatro del Novecento. Aveva 97 anni. A darne notizia oggi il quotidiano francesce Le Monde.

La carriera di Peter Brook

Nato a Londra nel 1925 da genitori emigrati dalla Lettonia, la sua figura è stata fondamentale per il teatro della seconda metà del Novecento. Ha trasformato quest'arte in uno strumento per conoscere l'essere umano in tutte le sue dimensioni. Leggendari suoi spettacoli come Le Songe da una notte d'estate, La tempesta , The Tragedy of Carmen, The Mahabharata, The Cherry Orchard, The Man Who.

La prima produzione a soli 21 anni con Shakespeare, un autore che sarà poi al centro della sua carriera. L'anno successivo, nel 1947, con Romeo e Giulietta firma il suo primo spettacolo proprio nel tempio di Stratford-upon-Avon. L'interesse di Broke nel corso degli anni si sposta poi verso autori più contemporanei e approda anche al cinema e alla televisione.