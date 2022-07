É morto David Warner, attore di Titanic e Star Trek L’attore britannico è morto a 80 anni dopo aver lottato contro il cancro. è morto all’età di 80 anni dopo aver lottato a lungo contro il cancro. Era conosciuto sul grande schermo per aver interpretato il maggiordomo Spicer Lovejoy in Titanic.

David Warner attore britannico di numerosi film di fama internazionale tra i quali il Titanic di James Cameron, è morto all'età di 80 anni dopo aver lottato a lungo contro il cancro. Era conosciuto sul grande schermo per aver interpretato nel kolossal il personaggio di Spicer Lovejoy, maggiordomo con alle spalle una carriera da poliziotto al servizio di Cal Hockley, interpretato da Billy Zane.

La nota della sua famiglia

L'attore si è spento domenica 24 luglio come ha fatto sapere la famiglia che ha spiegato le cause della morte tramite un comunicato: "Negli ultimi 18 mesi ha affrontato la diagnosi con la grazia e la dignità che lo contraddistinguevano", recita la nota riportata dai siti britannici. "Mancherà moltissimo a noi, ai suoi amici e sarà ricordato come un uomo, un partner e un padre dal cuore gentile, generoso e compassionevole, la cui eredità di lavoro straordinario ha toccato la vita di molti nel corso degli anni", hanno spiegato i famigliari di Warner alla Bbc. "Abbiamo il cuore spezzato".

La carriera di David Warner, da Shakespeare al cinema

Originario di Manchester, Warner ha debuttato sul palco con le opere shakespeariane, a partire dal ‘Sogno di una notte di mezza estate‘ al Royal Court Theatre. A soli 24 ani ha ottenuto il ruolo di Amleto. Nel frattempo si faceva strada anche nel cinema. Il suo primi film è "The King's Breakfast”. Nel 1964 recita nel film “Tom Jones” di Tony Richardson, mentre nel 1966 riceve la nomination ai Bafta per il ruolo di Morgan Delt in “Morgan matto da legare”, diretto da Karel Reisz, con Vanessa Redgrave e Robert Stephens. Ha ricoperto tre ruoli nella saga di Star Trek (Star Trek V – L’ultima frontiera, Rotta verso l’ignoto e Star Trek: The Next Generation), mentre di recente era apparso al cinema con "Il ritorno di Mary Poppins" del 2018 e con la serie tv "L'alienista".