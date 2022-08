È morta Nichelle Nichols, il tenente Uhura di Star Trek aveva 89 anni È morta per cause naturali Nichelle Nichols, attrice che aveva interpreto il ruolo del tenente Nyota Uhura nella serie tv Star Trek.

A cura di Stefania Rocco

È morta a 89 anni Nichelle Nichols, attrice diventata nota per avere interpretato il ruolo del tenente Nyota Uhura nella serie tv Star Trek tra il 1966 e il 1969. Ad annunciare la scomparsa dell’attrice è stato il figlio Kyle Johnson che sui social ha reso nota la notizia della morte: “La scorsa notte mia madre Nichelle Nichols si è spenta per cause naturali. La sua luce, tuttavia, come le antiche galassie ora viste per la prima volta, rimarrà per noi e per le generazioni future per imparare e trarre ispirazione”. “Lunga vita e prosperità”, ha scritto in conclusione Johnson, citando lo storico saluto vulcanico della serie. Nichelle aveva già avuto un ictus nel 2015.

La battaglia di Nichelle Nichols contro i pregiudizi razziali

Con la sua attività sul piccolo schermo, Nichelle aveva contribuito ad abbattere gli stereotipi che limitavano il ruolo delle attrici nere in film e serie tv, relegandole in ruoli minori. Interpretando il ruolo del tenente Nyota Uhura, membro di rilievo dell’equipaggio spaziale, Nichelle ha contribuito a infrangere la barriera dei pregiudizi razziali negli Stati Uniti in un momento storico cruciale per il paese nella battaglia a favore dei diritti civili per gli afroamericani.

Fu protagonista del primo bacio interraziale della tv, censurato da BBC

Nella serie Star Trek fu protagonista di uno dei primi baci interrazziali della storia della tv, bacio a proposito del quale i dirigenti di NBC, l'emittente che trasmetteva la serie, espressero forti perplessità. Si temeva l'effetto che il bacio avrebbe potuto generare tra gli spettatori del sud, dove la segregazione razziale era stata abolita da poco. Negli Stati Uniti, anche su insistenza dell'attore William Shatner (il capitano Kirk) la scena fu trasmessa integralmente. Nel Regno Unito, invece, la BBC decise di censurare il bacio. Era il 22 novembre 1968. Tra i fan dell’attrice anche Martin Luther King Jr. e Barack Obama.