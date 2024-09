La vita privata di Caterina Valente: i figli e i due matrimoni con Erik Van Aro e Roy Budd

video suggerito

Caterina Valente, la regina del bossanova e interprete di Bongo Cha Cha Cha, celebre canzone recentemente tornata di moda con un remix, è morta all'età di 93 anni lo scorso 9 settembre. Con un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook è stata resa pubblica la notizia della sua scomparsa avvenuta nella sua casa di Lugano, in Svizzera, dove viveva. La celebre artista ha lasciato i figli Eric van Aro e Alexander, nati da due matrimoni diversi, il primo con Erik van Aro durato dal 1952 al 1971, e il secondo con Roy Budd, sposato nel 1972 e da cui ha divorziato nel 1979. Eric van Aro ha seguito le orme della madre diventando un celebre cantante jazz e pop conosciuto in tutta Europa. Dopo i due matrimoni, su Caterina Valente non sono più circolate notizie riguardo la sua vita sentimentale che ha preferito mantenere lontana dal gossip e dalle luci dei riflettori.

Il primo matrimonio con Erik van Aro e la nascita del figlio Eric van Aro

Caterina Valente con il figlio Eric (foto Getty)

Nel 1952 Caterina Valente ha sposato il giocoliere e produttore tedesco Erik Van Aro, (nome d'arte di Gerd Eric Horst Scholz) e dalla loro unione è nato il primo figlio, Eric. Oggi Eric Van Aro, classe 1958, è un personaggio molto conosciuto nel settore musicale inglese. È cresciuto tra Svizzera e Londra e la sua musica è molto ascoltata in Inghilterra. Il genere di cui si occupa è principalmente jazz e pop: ha pubblicato diversi album tra cui Friends, Desert Motel, Obsession, Endless Roads.

Il secondo matrimonio con Roy Budd e la nascita del secondo figlio Alexander

Caterina Valente con Roy Budd e il loro figlio Alexander (foto Getty)

Nel 1972, dopo aver divorziato da Erik Van Aron, Caterina Valente si risposò: convolò a nozze con il pianista inglese Roy Budd. Nacque Alexander, di cui non si sa nulla, e nel 1979 decise la separazione dal musicista, poi morto nel 1993.