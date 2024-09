video suggerito

È morta Caterina Valente, quella di “Bongo cha cha cha”: aveva 93 anni È morta la straordinaria regina del bossanova e interprete di Bongo Cha Cha Cha, recentemente tornata di moda grazie al remix dei Goodboys. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta la straordinaria regina del bossanova e interprete di Bongo Cha Cha Cha, recentemente tornata di moda grazie al remix dei Goodboys. Caterina Valente aveva 93 anni ed è scomparsa lo scorso 9 settembre, anche se si ha solo oggi notizia della sua dipartita attraverso la sua pagina Facebook ufficiale. Si legge: “Caterina Valente, cantante, chitarrista, ballerina italo/francese nominata ai Grammy è morta pacificamente di cause naturali nella sua casa di Lugano in Svizzera. Aveva 93 anni. Per quanto riguarda i desideri del defunto, i funerali si sono svolti nella massima privacy e non ci saranno altre cerimonie o memoriali. Vi chiediamo di rispettare la privacy dei familiari e amici in questo momento così delicato".

La carriera

Caterina Valente era nata in una famiglia di artisti italiani, a Parigi nel 1931. Dopo aver iniziato la sua carriera nei club parigini come cantante jazz, ottiene successo negli anni '50 con hit internazionali come Malagueña e The Breeze and I Poliglotta, incide in nove lingue e diventa popolare anche negli Stati Uniti, collaborando con artisti come Perry Como e Dean Martin. È tra i primi a diffondere i ritmi latinoamericani in Europa, come samba e bossa nova. Negli anni '60 partecipò a numerosi programmi televisivi come Bonsoir Caterina, uno show in tre puntate e poi Bentornata Caterina, in tre puntate. In quest'ultimo show, celebri sono i suoi duetti con Mina.

Il successo di Bongo Cha Cha Cha

Bongo Cha Cha Cha viene pubblicato per la prima volta nel 1959. Negli anni è diventato un vero classico, da milioni di copie vendute. Grazie alla sua presenza nel film "Spider-Man: Far From Home", il brano diventa improvvisamente virale conoscendo il successo persino su TikTok. Nel 2021, sull'onda di questa nuova popolarità, il duo Goodboys realizza un nuovo remix.