È morta Rebekah Del Rio, l’indimenticabile interprete di Mulholland Drive aveva 57 anni

A cura di Stefania Rocco

È morta a 57 anni Rebekah Del Rio, cantante e attrice americana nota soprattutto per una toccante esibizione nel film Mulholland Drive. La sua voce ha reso indimenticabile una delle scene più intense della pellicola. La notizia della sua scomparsa è arrivata solo diversi giorni dopo la morte, avvenuta il 23 giugno nella sua casa di Los Angeles. Le cause del decesso non sono state rese note.

La scena che rese Rebekah Del Rio una star

Il momento di maggiore notorietà per Del Rio resta la performance al Club Silencio, scena centrale di Mulholland Drive. Sul palco, illuminata da luci soffuse, aveva cantato Llorando – versione in spagnolo di Crying di Roy Orbison – lasciando un segno indelebile non solo sul pubblico del film, ma anche sugli spettatori. Anche se nel film sembra si tratti di un playback, in realtà la voce fu registrata dal vivo durante le riprese. In un’intervista, Del Rio ha raccontato che eseguì il brano dal principio alla fine più volte, ripresa dopo ripresa. “Cantavo ogni volta”, spiegò, “volevo che si vedessero le emozioni”. Quella scelta, ripetere la canzone dall’inizio per ciascun ciak, permise al regista di costruire attorno a quel momento una delle scene più iconiche del film.

La carriera e il dolore per la morte prematura del figlio

Dopo Mulholland Drive, Del Rio ha continuato a lavorare nel mondo del cinema e della musica, collaborando con altri registi e partecipando a numerose colonne sonore. È apparsa nel film Southland Tales di Richard Kelly, e ha prestato la sua voce a pellicole come Sin City e Man on Fire – Il fuoco della vendetta. Nel 2017 è tornata a collaborare con Lynch nella serie Twin Peaks: The Return, interpretando il brano No Stars, scritto insieme al regista e al musicista Dean Hurley.

Ma dietro la voce potente e la carriera artistica, c’era anche un vissuto segnato dal dolore. Nel 2009 Rebekah Del Rio perse il suo unico figlio, Phillip, morto a soli 23 anni. Da allora, come lei stessa ha raccontato più volte, ogni sua esibizione è stata un omaggio a lui. Solo due settimane prima della sua morte, Del Rio si era esibita in un evento benefico dedicato proprio a Mulholland Drive, a conferma del legame profondo con quella scena che l’aveva resa celebre.