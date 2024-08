video suggerito

Vita privata di Sven Eriksson: le nozze con l’ex moglie, madre dei figli, e la storia con Nancy Dell’Olio La vita privata di Sven Eriksson, l’ex allenatore morto a 76 anni per un cancro al pancreas, segnata da numerose donne. Il matrimonio con Ann-Christine Pettersson, madre dei figli Johan e Lina, e la lunga storia d’amore con Nancy Dell’Olio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sven Goran Eriksson, morto a 76 anni affetto da cancro al pancreas, oltre che per i numerosi scudetti e coppe conquistate, era noto anche per le sue relazioni amorose. Sposò Ann-Christine Pettersson nel 1977 e dalla loro unione sono nati i figli, Johan e Lina: il matrimonio terminò nel 1994, tre anni dopo iniziò la storia d'amore con Nancy Dell'Olio, segnata però da numerosi flirt che l'allenatore intraprendeva con altre donne.

Il matrimonio con l’ex moglie Ann-Christine Pettersson

Sven Goran Eriksson nel 1977 sposò Ann-Christine Pettersson, una donna lontana dalle luci dei riflettori dalla quale ha avuto il figlio Johan, nato nel 1979, e Lina, nata nel 1987. Il matrimonio terminò nel 1994 a causa di una relazione extraconiugale dell'allenatore con Graziella Mancinelli: The Sun racconta che fu lui stesso a rivelare che la relazione avuta con la donna tra il 1993 e il 1998, scatenò la rottura con la moglie.

I figli Johan e Lina Eriksson

Lina e Johan Eriksson

I figli di Sven Eriksson, Johan e Lina, hanno rotto il silenzio ieri, dopo la notizia della morte del padre. Hanno raccontato gli ultimi mesi dell'allenatore che, dopo la diagnosi di cancro, fu circondato da amore e affetto da tutte le persone che lo conoscevano: "Papà ci ha detto all'inizio di quest'anno della sua grave malattia e ha ricevuto una risposta incredibile da amici e tifosi nel mondo del calcio in tutta Europa. È stato invitato da diverse squadre di calcio in Inghilterra, Italia, Portogallo e Svezia. Hanno condiviso il loro amore per il calcio e per papà. È stato indimenticabile sia per lui che per noi". The Sun racconta che Johan Eriksson ha seguito le orme del papà, diventando allenatore. Ha ricoperto un incarico nello staff tecnico della squadra di calcio nigeriana Kwara United dal 2006 al 2007, ora lavora come agente calcistico.

La relazione con Nancy Dell’Olio

La storia con Nancy Dell'Olio iniziò nel 1997 e durò fino al 2007. La loro passione fu travolgente e insieme superarono diversi ostacoli. Lei, nel dargli l'ultimo saluto in un'intervista al Corriere, ha ricordato i momenti più importanti della loro relazione risalente al periodo in cui lui era alla guida della nazionale inglese. "È stata dura? A volte sì. Sapevamo di essere sotto i riflettori, ma non pensavamo in quel modo. Era la terza carica dello stato: la famiglia reale, il primo ministro e poi l’allenatore della nazionale inglese. Noi siamo stati all’attenzione di tutti. Non era mai successo prima e non è mai successo dopo, abbiamo pagato un duro prezzo. Avevamo sempre i giornalisti fuori casa, non potevo andare liberamente in un supermercato, parrucchiere. È stato complesso", le parole. Seguirono diverse turbolenze, scatenate anche dai flirt che lui ebbe con altre donne, ma per Nancy Dell'Olio, Sven Eriksson è stato "il terzo uomo più importante della mia vita, dopo mio padre e il mio primo marito".

Il flirt con Urika Jonsson

Sven Goran Eriksson ha avuto anche una relazione con Ulrika Jonsson, ex modella e conduttrice televisiva, che fece molto rumore. Iniziarono a frequentarsi in gran segreto nel 2002, mentre lui era impegnato con Nancy Dell'Olio, ma un battibecco pubblico rese ufficiale lo scandalo. Fu la Jonsson a dichiarare pubblicamente: "Sven si sta comportando come un mascalzone bugiardo. Mi ha promesso che era finita con Nancy ma poi la porta fuori a cena". Nel gennaio 2024, quando l'allenatore ha annunciato la malattia, l'ex volto televisivo ha commentato sui social: "Non ho niente da dire, non è una persona per bene".

Sven Goran Eriksson e Ulrika Jonsson

Gli altri flirt di Sven-Goran Eriksson

All'ex tecnico, morto a 76 anni, nel corso della sua lunga carriera nel mondo del calcio gli sono stati attribuiti numerosi flirt. I tabloid inglese parlano di brevi love story con la segretaria della Federazione inglese Faria Alam, l’ex ginnasta romena Roxy, una hostess della Scandinavian Airlanes, una receptionist del Grand Hotel di Stoccolma. Ed anche l’attrice Debora Caprioglio.