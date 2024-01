L’ex di Eriksson gelida dopo l’annuncio del tumore: “Lui non è una bella persona” Ulrika Jonsson si è espressa in modo duro su Sven Goran Eriksson, che ha annunciato di avere un male incurabile. L’ex volto noto della TV ha avuto una relazione con l’ex tecnico della Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

L'annuncio di Sven-Goran Eriksson sulle sue condizioni di salute ha sconvolto il mondo del calcio. Il cancro al pancreas non è operabile e all'ex allenatore svedese di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio resta, nelle migliore delle possibilità, un anno di vita. Tantissimi i messaggi di sostegno per Svennis da tutte le parti del mondo ma anche una voce fuori dal coro. Quella di Ulrika Jonsson che nonostante la situazione non ha lesinato un giudizio pesante nei confronti di Eriksson.

Chi è Ulrika Jonsson? Si tratta di una presentatrice e modella diventata famosa prima come volto delle previsioni del tempo e poi come presentatrice di diversi spettacoli televisivi prima in Svezia e poi in Inghilterra. La 56enne ha avuto una relazione con Sven Goran Eriksson che a quanto pare non è finita benissimo. C'era grande curiosità dunque sulla sua reazione di fronte alla bruttissima notizia riguardante il suo ex compagno, affetto da un male incurabile. E questa è arrivata attraverso un post su Instagram, prima pubblicato e poi rimosso.

Il post cancellato di Jonsson

Eva Ulrika Jonsson ha postato nelle sue stories un'immagine di diversi anni fa accompagnata da questa didascalia: "Guardatemi, com'ero giovane. Allora. Non ho niente da dire su Sven. Nada. Non è una persona per bene". Una stoccata pesante nei confronti dell'uomo con il quale ha condiviso un'esperienza importante: Eriksson arrivò nel Regno Unito dopo essersi dimesso dal suo incarico alla Lazio nel gennaio 2021, accompagnato dalla sua fidanzata di allora Nancy Dell'Olio. All'inizio del 2002, tuttavia, aveva intrapreso una relazione con Jonsson, situazione che lei confessò mentre era al culmine della sua carriera per quello che fu un vero e proprio scandalo.

Le dichiarazioni dell'epoca del volto noto della TV furono emblematiche: "Ho continuato la mia ricerca dell'amore, fermandomi brevemente per armeggiare sotto le coperte con un quasi 60enne, Sven-Goran Eriksson". Chiamata in causa oggi dal Telegraph, l'ex presentatrice meteorologica ha dichiarato: "Non ho niente da dire. Non si è esattamente coperto di gloria quando si è trattato di me".