È morta Franca Bettoja, l'attrice e moglie di Ugo Tognazzi aveva 88 anni È morta a 88 anni Franca Bettoja, l'attrice e moglie di Ugo Tognazzi. Madre di Gianmmarco e Maria Sole Tognazzi, recitò accanto al marito in "Il fischio al naso".

A cura di Gaia Martino

È morta Franca Bettoja, la moglie di Ugo Tognazzi che è stata accanto al celebre attore e regista cinematografico sino alla sua morte, avvenuta nel 1990. L'attrice, madre di Gianmarco e Maria Sole Tognazzi, si è spenta all'età di 88 anni. Sposò Ugo Tognazzi nel 1972, dopo aver condiviso il set del film Il fischio al naso e dopo aver dato alla luce i loro figli. Una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo risale al 1993, quando ha recitato in Teste rasate di Claudio Fragasso.

L'addio di Virginia Bettoja, la nipote

"Dudui diceva sempre che morire fa parte della vita e che il vero dramma era un altro. Dicevi… "L’unica cosa che mi da davvero dolore è che non vi vedo più".Oggi se n’è andata zia Franca, la sorella di mio papà mancato 10 anni fa. E quelle parole mi tornano addosso". Così Virginia Bettoja, la nipote di Franca, ha salutato la zia con un post su Facebook: "L’idea di non vedere piu zia Franca mi sgretola. L’intimità di un rapporto si trova solo tra due sguardi che si incontrano. E il nostro sguardo non eravamo solo noi. Il nostro sguardo era profondamente connesso a quanto io portassi dentro di me papà e a quanto tu portassi in te lui. E per questo ogni volta che ci vedevamo l’amore era al quadrato. Come farò a sopportare di non trovare più il tuo sguardo su questa terra. Mi mancherai tanto. Tu. E papà, di nuovo", le parole.

La dedica di Gianmarco Tognazzi lo scorso maggio

La famiglia di Franca Bettoja, i figli in particolare, stanno vivendo in silenzio questo giorno di lutto. Tutti legati da un legame profondo, lo scorso maggio, in occasione del compleanno dell'attrice, Gianmarco Tognazzi scrisse per lei, su Instagram, parole d'affetto: "Tantissimi Auguri ad una Mamma Straordinaria… la mia !!! – I love you Mamy – I love you Tempesta". A corredo del testo, due foto del passato della sua mamma.

Franca Bettoja con i figli Maria Sole e Gianmarco Tognazzi e Ricky Tognazzi