video suggerito

È morta Michaela DePrince a 29 anni, la ballerina e attivista che aveva lavorato con Beyoncé Dall’infanzia in un orfanotrofio fino al Boston Ballet, è morta a 29 anni la star della danza Michaela Mabinty DePrince. La notizia del suo decesso è stata data dalla famiglia via social: “La sua arte ha toccato innumerevoli cuori e il suo spirito ha ispirato molti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

244 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michaela Mabinty DePrince, ballerina classica del Boston Ballet, è morta venerdì 13 settembre a 29 anni. L'annuncio della suo scomparsa è arrivato tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram. La causa della morte non è stata rivelata. Nel corso della sua carriera era stata voluta da Beyoncé come ballerina per un video musicale dell'album Lemonade. Michaela DePrince si è sempre battuta per promuovere la diversità e per rendere il mondo della danza più inclusivo.

L'annuncio della scomparsa di Michaela DePrince

"Con il dolore nel cuore, condividiamo la perdita della ballerina Michaela Mabinty DePrince, la cui arte ha toccato innumerevoli cuori e il cui spirito ha ispirato molti, lasciando un segno indelebile nel mondo della danza classica e non solo", si legge nel post in cui viene annunciata la scomparsa della ballerina, di cui non sono state rese note le cause. Il messaggio prosegue:

La sua vita era definita dalla grazia, dallo scopo e dalla forza. Il suo incrollabile impegno per la sua arte, i suoi sforzi umanitari e il suo coraggio nel superare sfide inimmaginabili ci ispireranno per sempre. È stata un faro di speranza per molti, dimostrando che, indipendentemente dagli ostacoli, la bellezza e la grandezza possono emergere dai luoghi più oscuri. Anche se il suo tempo con noi è stato troppo breve, la sua genialità e la sua eredità continueranno a brillare nei cuori di tutti coloro che sono stati toccati dalla sua storia, per le generazioni a venire. Amore e preghiere vanno alla sua famiglia prescelta, ai suoi amici e a coloro che l'hanno amata.

Michaela DePrince esegue ‘Giselle' con l'English National Ballet al Coliseum il 13 gennaio 2017 a Londra, Inghilterra.

La vita e la carriera di Michaela DePrince

Prima che Michaela DePrince raggiungesse fama internazionale grazie al suo talento nella danza, la sua vita è stata segnata dalla sofferenza: nasce nel 1995 nella Sierra Leone devastata dalla guerra, perde entrambi i genitori e finisce in un orfanotrofio con sua sorella Mia (dove a causa della sua vitiligine verrà accusata di essere una ‘figlia del diavolo'). A quattro anni viene adottata da una coppia americana e quando attiva nel New Jersey inizia a praticare la danza classica, entrando nella storia come la più giovane prima ballerina del Dance Theatre of Harlem.

Nel corso della sua carriera si è esibita in tutto il mondo, lavorando come ballerina per Beyoncé ed entrando a far parte del Boston Ballet come ballerina solista nel 2021. Michaela DePrince partecipò anche a Dancing with the Stars a 17 anni. Si è sempre battuta per rendere il mondo della danza più inclusivo, impegnandosi anche a livello umanitario come ambasciatrice dell’organizzazione War Child, che si occupa di bambini che vivono in zone colpite da conflitti e violenze.