video suggerito

Dopo la ballerina Michaela DePrince, muore il giorno dopo anche la madre adottiva Elaine Neanche un giorno dopo la scomparsa improvvisa della ballerina Michaela DePrince (29 anni), muore anche la madre adottiva Elaine DePrince. La donna doveva sottoporsi a un intervento chirurgico. Il portavoce della famiglia ha sottolineato che le due morti non sono in relazione tra di loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Neanche un giorno dopo la scomparsa improvvisa della ballerina Michaela DePrince (29 anni), muore anche la madre adottiva Elaine DePrince. Lo riferiscono i media americani citando un portavoce della famiglia. Elaine si stava sottoponendo alle procedure di routine per un intervento chirurgico quando è sopraggiunta la morte. Si è teso a sottolineare che le due morti non sono in relazione tra di loro.

Elaine non era a conoscenza della morte della figlia prima di prepararsi all'intervento chirurgico. "Gli ultimi giorni sono stati più difficili di quanto si possa immaginare perché la famiglia ha dovuto affrontare anche la morte della madre adottiva di Michaela, Elaine DePrince", si legge in un post su Facebook del portavoce Jess Volinski.

Michaela DePrince era arrivata negli Stati Uniti da un orfanotrofio in Sierra Leone, nel quale era finita con la sorella Mia, e si è esibita sui palcoscenici di star come Beyoncé. Dopo il diploma e la scuola di danza, è divenuta la principale ballerina del teatro di Harlem. Poi ha ballato in Olanda al Dutch National Ballet. Nel 2021 è entrata nel Boston Ballet. La sua storia DePrince l'ha raccontata nel libro di memorie ‘Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina'. A quattro anni è stata adottata da una coppia americana e ha iniziato a dedicare alla danza classica.

Leggi anche È morta Michaela DePrince a 29 anni, la ballerina e attivista che aveva lavorato con Beyoncé

Miachaela con la sorella Mia

"Con il dolore nel cuore, condividiamo la perdita della ballerina Michaela Mabinty DePrince, la cui arte ha toccato innumerevoli cuori e il cui spirito ha ispirato molti, lasciando un segno indelebile nel mondo della danza classica e non solo", si legge nel post in cui viene annunciata la scomparsa della ballerina, di cui non sono state rese note le cause.