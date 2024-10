video suggerito

È morto il fratello e collaboratore di Madonna, Christopher Ciccone: aveva 63 anni È morto il fratello e collaboratore di Madonna, Christopher Ciccone, all’età di 63 anni. Da tempo combatteva contro un cancro, scrive TMZ. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto il fratello e collaboratore di Madonna, Christopher Ciccone, all'età di 63 anni. La notizia arriva da TMZ che fa sapere che l'uomo è deceduto lo scorso venerdì, 4 ottobre, dopo una lunga lotta contro un cancro.

La morte di Christopher Ciccone

Fa sapere TMZ che Christopher Ciccone è morto nella sua casa nel Michigan a causa di un cancro all'età di 63 anni. È morto "serenamente", si legge, circondato dall'amore del marito Ray e dei suoi cari.

Madonna con il fratello Christopher Ciccone (Getty)

Noto al mondo dello spettacolo per essere stato accanto a Madonna nella vita e nella lunga carriera della popstar, era uno dei suoi ballerini di riserva agli inizi. In seguito divenne stilista e addetto al backstage della sorella maggiore ed è stato il direttore artistico del tour mondiale Blonde Ambition di Madonna. È stato anche il direttore del tour di Madonna per "The Girlie Show", nel 2012 lanciarono, inoltre, la loro linea di calzature, Ciccone Collection. Nel 2008, ha pubblicato il libro best seller del New York Times, Life with My Sister Madonna.

Per Madonna è la seconda perdita in famiglia

La triste notizia per Madonna arriva dopo la perdita del fratello Anthony, avvenuta lo scorso anno, e della matrigna Joan Ciccone, morta dopo una lunga lotta contro un cancro "aggressivo" solo un mese fa, scrive TMZ. Con Anthony Ciccone, Madonna aveva sempre avuto un rapporto conflittuale. L'uomo, in un'intervista al DailyMail, disse di non essere mai stato considerato degno di considerazione dalla famiglia: "Ai loro occhi sono uno zero, non sono un essere umano. Sono un imbarazzo. Se morissi congelato, probabilmente la mia famiglia non lo verrebbe a sapere per almeno sei mesi e poi non se ne preoccuperebbe. Madonna? Non l'ho mai amata e non mi ha mai amato. Non ci amiamo a vicenda".