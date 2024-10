video suggerito

Lutto per Demi Lovato, è morta la figlia di sua sorella dopo il parto: "Sarò per sempre la tua zia" Demi Lovato piange la morte della nipote, la figlia della sorella Madison De La Garza morta dopo il parto cesario d'urgenza. La drammatica vicenda è avvenuta un mese fa, ma la famiglia la rende pubblica soltanto ora. "Sono così grata di averti abbracciato", le parole sui social.

A cura di Gaia Martino

Demi Lovato piange la morte della nipote, la figlia della sorella Madison Rose De La Garza. La prima ad annunciare la spiacevole notizia è stata quest'ultima, attrice nota per il suo ruolo in Desperate Housewives, con un post su Instagram pubblicato nelle ultime ore. La neonata, Xiomara, è morta appena nata, subito dopo il parto cesareo d'urgenza, lo scorso 27 settembre. A un mese dalla drammatica perdita, la famiglia di Demi Lovato ha deciso di rendere pubblica la notizia: tra le stories anche la cantante e attrice ha omaggiato la nipotina che ha potuto abbracciare prima dell'ultimo respiro.

L'annuncio di Madison Rose De La Garza

Con una scritta bianca su sfondo nero, Madison Rose De La Garza ha annunciato la morte della figlia, Xiomara, deceduta appena nata, subito dopo il parto: "La sera del 27 settembre, dopo un taglio cesareo d'urgenza, Ryan e io abbiamo tenuto in braccio la nostra bambina per la prima e ultima volta. Grazie Xiomara per averci reso genitori dell'angelo più perfetto del cielo. Mamma e papà ti amano, dolce bambina".

L'attrice ha ricevuto tantissimi commenti al post, in tanti hanno mostrato la loro vicinanza e dato un ultimo saluto alla neonata. Tra questi, anche la nonna, Dianna De La Garza, mamma di Madison e Demi Lovato che ha scritto: "Si dice che quando incontri tuo nipote per la prima volta, provi un amore che non riesci a spiegare a parole. Ho sentito quell'amore e lo sentirò fino alla mia morte. Ti amo mia dolce nipotina Xiomara. Grazie per avermi reso una VERA "nonna D".

L'addio di Demi Lovato alla nipote

Demi Lovato tra le stories ha salutato la sua nipotina che è stata in vita solo per poche ore. "RIP alla mia bellissima e perfetta nipote Xiomara. Sono così grata di averti abbracciato. Sarò per sempre la tua zia. Ti amo così tanto Madison" ha scritto in una IG story accompagnando il testo con emoticon di cuori spezzati.