Autumn Crittendon di 16 Anni e Incinta morta a 27 anni per overdose di fentanyl Autumn Crittendon è morta lo scorso luglio a 27 anni. La star di 16 Anni e Incinta, stando a quanto appreso da TMZ, è morta per overdose di fentanyl: aveva assunto, inoltre, un altro oppioide illecito.

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime ore sono emerse le cause della morte di Autumn Crittendon, star del programma 16 anni e incinta, programma al quale ha partecipato, su MTV, nella sedicesima stagione. Allora, era incinta del suo primo figlio, Drake. È morta lo scorso luglio all'età di 27 anni. Fu la sorella a dare notizia della scomparsa con un post su Facebook: la giovane donna fu trovata senza vita nella sua casa di Henrico, in Virginia. TMZ fa sapere che, secondo il Dipartimento di salute in Virginia, Autumn Crittendon è morta per overdose da fentanyl.

Le cause della morte di Autumn Crittendon

Autumn Crittendon, stando a quanto si legge su TMZ, è morta a causa di una combinazione di farmaci assunti: il Dipartimento di Salute in Virginia, si legge, ha confermato che la giovane di 16 anni e incinta è morta per "intossicazione da fentanyl e parafluorofentanyl, oppiode sintetico illecito, simile al fentanyl". Lo scorso luglio è stata trovata priva di sensi nella sua camera da letto, nella casa in cui viveva con il figlio, sua madre e il patrigno. Il tentativo dei paramedici corsi in soccorso per rianimarla, sono stati vani. La giovane ha lasciato la sua famiglia e tre figli.

L'addio della sorella: "Alla mia roccia, ti amo"

Lo scorso luglio è stata la sorella di Autumn Crittendon, Misty, ad annunciare la morte della star di 16 anni e incinta con un post su Facebook, poi rimosso. Il messaggio recitava queste parole: "Alla mia carissima sorellina, alla mia gemella, alla mia roccia, alla mamma dei miei bambini, al mio punto di riferimento, al mio mondo, all'unica che ha sopportato gran parte dei miei traumi infantili, che ha sopportato tutto insieme a me, al mio Arnold". La ragazza, poi, continuò, senza svelare le cause del decesso della sorella: "Ti amo più di quanto le parole possano anche solo lontanamente avvicinarsi".