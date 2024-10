Madonna ricorda il fratello Christopher: “La sua malattia ci ha riavvicinati, sono felice che non soffra più”

video suggerito

Christopher Ciccone, fratello di Madonna, è morto venerdì 4 ottobre. La cantante gli ha dedicato un post su Instagram in cui, oltre a una serie di foto insieme, compare un lungo messaggio: "Sono felice che non stia più soffrendo. Non ci sarà mai nessuno come lui. So che sta danzando da qualche parte".

Il messaggio di Madonna per il fratello Christopher Ciccone

"Mio fratello Christopher non c’è più. È stata la persona che mi è stata più vicina per tanto tempo" inizia così il messaggio di Madonna per suo fratello, morto di cancro a 63 anni. La cantante ha dovuto affrontare altri lutti nel giro di poco tempo, a settembre è scomparsa la sua matrigna Joan Ciccone per tumore, l'anno scorso, invece, è venuto a mancare Anthony Ciccone, un altro fratello. "È difficile spiegare il nostro legame, ma è cresciuto da una comprensione del fatto che eravamo diversi e la società ci avrebbe dato filo da torcere per non seguire il conformismo" scrive a proposito di Christopher. "Ci siamo presi per mano e abbiamo danzato attraverso la follia della nostra infanzia. A dirla tutta, la danza era una sorta di supercolla che ci teneva uniti – rivela Madonna – Scoprire la danza nella nostra piccola città del Midwest mi ha salvato e poi è arrivato mio fratello, e ha salvato anche lui. Il mio insegnate di ballo, chiamato anche lui Christopher, ha creato uno spazio sicuro in cui mio fratello potesse sentirsi a proprio agio con l'essere gay, una parola che non veniva nemmeno pronunciata nel posto in cui siamo cresciuti". E ancora:

Quando ho preso il coraggio di andare a New York mio fratello mi ha seguita. E di nuovo ci siamo presi per mano e abbiamo danzato attraverso la follia di New York City! (…) Mio fratello mi è sempre stato vicino. Era un pittore, un poeta e un visionario. Abbiamo toccato le vette più alte insieme e ci siamo scontrati nei momenti più bassi. (…) Gli ultimi anni non sono stati facili. Non ci siamo parlati per un po', ma quando mio fratello si è ammalato, siamo tornati l'uno dall'altro. (…) Ha sofferto molto verso la fine. Ancora una volta, ci siamo presi per mano, abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo danzato. Insieme. Sono felice che non stia più soffrendo. Non ci sarà mai nessuno come lui. So che, da qualche parte, sta ballando.

Il rapporto tra Madonna e suo fratello Christopher

Christopher Ciccone fu uno dei primi ballerini di Madonna e poi divenne direttore artistico del tour Blonde Ambition. L'uscita del suo libro Life with my sister del 2008, in cui criticava sua sorella, segnò il punto di rottura con la cantante. Christopher aveva definito la popstar una bugiarda, accusandola di aver mentito sugli esordi della sua carriera (confutando la versione della sorella che sosteneva di essere arrivata a New York con in tasca "solo 35 dollari"). Altro momento di attrito fu nel 1991, quando Madonna portò le videocamere sulla tomba della madre per il suo documentario Truth or Dare. Solo di recente i due erano riusciti a ricostruire il loro legame.