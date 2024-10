Flirt tra il figlio di Madonna e Jasmine, figlia di Al Bano Carrisi: “Poi lui è partito e lei è rimasta qui”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Un flirt tra Jasmine Carrisi e David Banda Ciccone, figlio di Madonna? Pare proprio di sì e a confermarlo, a soppressa, è proprio il cantante pugliese. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Al Bano cha raccontato che la conoscenza tra i due risale al 2022, anno in cui Madonna è stata in Puglia per festeggiare il suo compleanno con il suo entourage al seguito, figli compresi. Proprio in occasione di un party organizzato in onore della popstar, tra la figlia di Loredana Lecciso e David sarebbe scoccata la scintilla. “Sa che ho rischiato di diventare consuocero di Madonna?”, ha spiegato Al Bano, “Una volta ero a una festa dove c’era anche lei e la sua famiglia. Uno dei figli adottivi di Madonna cominciò a interessarsi a mia figlia Jasmine. Ma poi il ragazzo ripartì per gli Stati Uniti e mia figlia restò qui. Ragazzate”,

Jasmine Carrisi: “Ho partecipato alla festa di Madonna”

A confermare di avere partecipato al party in questione era stata la stessa Jasmine, durante un’intervista rilasciata a Estate in diretta. Aveva partecipato ai festeggiamenti organizzati in onore della cantante insieme al padre, ospite musicale della festa. “Lui ha cantato alla festa di Madonna, era il suo compleanno e ha cantato anche l’Ave Maria. Non è mica una cosa da poco”, aveva svelato la giovane, “Com’è stato? Pazzesco a dire poco. Se ho parlato con lei? No, devo dire la verità, lei era molto sulle sue e non abbiamo parlato. Ma questo ci sta ed è normale, come si dice ‘ma chi ti credi di essere Madonna?’. Lei è Madonna e quindi ci sta. Però è stato bellissimo tutto”.

Al Bano Carrisi a un party di Madonna già nel 2021

Anche nel 2021, Al Bano aveva partecipato in qualità di ospite musicale a un party organizzato per il compleanno di Madonna. Lo aveva raccontato orgoglioso l’artista originario di Cellino San Marco: “Sono stato invitato al suo compleanno, mi hanno chiamato alla festa anche per esibirmi. Dovete sapere che molti della sua squadra sono italiani. Dagli assistenti, i truccatori e i parrucchieri, sono quasi tutti di origini italiane. Dopo che ho cantato sono venuti tutti a chiedermi una foto e molti hanno anche chiesto l’autografo. Madonna era colpita dall’affetto che c’era per me in quel contesto. Cosa ho cantato per lei? Felicità, poi lei ha voluto che cantassi il suo pezzo italiano preferito, Caruso, di Lucio Dalla e alla fine ho anche cantato Ave Maria”.