Jasmine Carrisi conferma di avere avuto un flirt con il figlio di Madonna: “Tra ‘figli di’ c’è intesa”

Jasmine Carrisi ha avuto un flirt con David Banda Ciccone, il figlio di Madonna. Il gossip era stato lanciato dal padre della cantante, Al Bano, e in queste ore è stato confermato dalla diretta interessata. Ospite della puntata de La volta buona trasmessa mercoledì 13 novembre, Jasmine Carrisi ha fatto chiarezza su cosa è accaduto tra lei e David Banda Ciccone.

Jasmine Carrisi conferma il flirt con il figlio di Madonna

Caterina Balivo ha incalzato Jasmine Carrisi: "Ci devi dire cosa c'è stato con il figlio di Madonna". La ventitreenne, con una certa timidezza, ha replicato: "Ma come è uscita questa notizia? Lo ha detto papà? Lo vedi? Ho il nemico in casa. Non so perché lo abbia detto in realtà. Diciamo che tra "figli di" c'è intesa. Il problema è che quando parlo con te mi sembra di stare parlando con un'amica, dimentico che c'è tanta gente che ci guarda". Quindi ha confermato il flirt, anche se sarebbe già tutto finito:

Eravamo in Puglia, ci siamo conosciuti, c'è stato un flirt. Io non avevo nemmeno capito che fosse il figlio di Madonna, l'ho capito dopo. Ci sentiamo ancora, siamo amici adesso. È molto carino, poi fa musica anche lui. Se è bravo come la mamma? No, dai. L'ho raccontato a papà non pensando che poi lui lo dicesse in giro. Mi ha invitato a Los Angeles, ma siamo rimasti amici, non si è evoluta la situazione. Lui è anche venuto in Italia, ma io non c'ero, ero impegnata.

Cosa ha detto Al Bano sul flirt tra Jasmine Carrisi e David Banda

Nelle scorse settimane, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Al Bano Carrisi ha parlato per la prima volta del flirt tra sua figlia Jasmine e David Banda. L'artista aveva confidato:

Sa che ho rischiato di diventare consuocero di Madonna? Una volta ero a una festa dove c’era anche lei e la sua famiglia. Uno dei figli adottivi di Madonna cominciò a interessarsi a mia figlia Jasmine. Ma poi il ragazzo ripartì per gli Stati Uniti e mia figlia restò qui. Ragazzate.