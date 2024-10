video suggerito

Romina Carrisi insegue il figlio per lo studio di Verissimo, Toffanin: “Questa intervista è un disastro” Intervista in famiglia per Romina Carrisi e Al Bano, ospiti di Verissimo insieme al figlio di lei, Axel Lupo, nato 9 mesi fa. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, il bimbo si è divertito a gattonare per lo studio. La padrona di casa ha così scherzato: “Sta diventando un disastro questa intervista”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Al Bano è stato ospite oggi, domenica 13 ottobre, di Verissimo, insieme alla figlia Romina Carrisi e il nipote da poco nato, Axel Lupo. Il celebre cantante ha raccontato che ora la famiglia si è allargata ed è felicissimo. Davanti alla figlia, ha ammesso di non aver fatto abbastanza per lei nel momento del bisogno. Poi ha ricordato il percorso di crescita di Romina, "sempre stata attaccata a me". Nel corso dell'intervista il piccolo Alex Lupo, di 9 mesi circa, ha lanciato un bicchiere di plastica per terra prima di piangere. Poi si è divertito a gattonare per tutto lo studio. La Toffanin ha allora commentato: "Sta diventando un disastro questa intervista".

L'intervista a Verissimo mentre Alex Lupo gattona per lo studio

Nello studio di Silvia Toffanin, Romina Carrisi è stata più tempo seduta per terra insieme al figlio Alex Lupo piuttosto che sulla sedia. L'intervista con il padre Al Bano è stata piuttosto atipica: a tenerla impegnata il piccolo di 9 mesi desideroso di gattonare per tutto lo studio di Silvia Toffanin. La padrona di casa ha infatti commentato, sorridendo: "Sta diventando un disastro questa intervista".

Le parole di Al Bano e Romina Carrisi

Al Bano, dopo le dichiarazioni passate della figlia che lamentò la mancanza del padre quando era adolescente, ha ammesso a Verissimo, davanti a Romina Carrisi e Silvia Toffanin: "Io ti devo dare anche ragione, hanno dovuto attraversare un periodo non facile da sopportare. Io non potevo fare niente di più di quello che ho fatto, ma non era abbastanza. Ora che è arrivato lui, ha rimesso le cose in ordine. Quando era piccola, stava sempre attaccata a me". Romina Carrisi ha allora aggiunto: "Papà mi ha insegnato la tenacia, la resilienza e la generosità. Lui è la persona più generosa che conosco, poi sa sempre trovare una via d'uscita, una risoluzione ai problemi. A scuola, alle medie, quando mamma e papà si separarono la maestra mi disse "Ora sei la figlia di due divorziati famosi". Mi mettevano pesi inutili".