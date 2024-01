Romina Carrisi ha partorito, è nato Axel Lupo: “Il bambino e la mamma godono di ottima salute” I familiari di Romina Carrisi all’Adnkronos hanno annunciato la nascita del primo figlio di Romina Carrisi con Stefano Rastelli. È nato ieri sera Alex Lupo: “Il bambino e la mamma godono di ottima salute”, il commento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

515 CONDIVISIONI condividi chiudi

Romina Carrisi ha partorito: è nato il primo figlio con Stefano Rastelli. La notizia arriva dall'Adnkronos che riporta le parole dei familiari dei neo genitori: "Il bambino e la mamma godono di ottima salute". Axel Lupo è il nome del nuovo arrivato, nato alle 22.39 di ieri, 24 gennaio. Un fratello per i figli del regista Rai, già papà di due ragazze nate da una precedente storia. Nessuno della famiglia Carrisi Power ha ancora rotto il silenzio sulla felice notizia.

La gravidanza di Romina Carrisi

Romina Carrisi ha reso pubblica la sua gravidanza da Silvia Toffanin a Verissimo. Incinta di cinque mesi e mezzo, era felice di condividere con il pubblico la notizia. "Avevamo appena finito di registrare 4 volte 20, mi sentivo assonnata. Arrivai in Croazia da mia sorella, ero in ritardo. Così feci il test di gravidanza. Chiamai subito Stefano che era in Bangladesh per lavoro, scoppiò in una risata di gioia" raccontò, ricordando il momento in cui scoprì di essere in dolce attesa. Sia lei che il compagno lo desideravano: Romina Carrisi prima di conoscere Stefano Rastelli, si trovò costretta ad abortire perché non convinta della relazione che stava vivendo.

Chi è Stefano Rastelli, il compagno di Romina Carrisi

La storia tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli è salita alla ribalta nel giugno 2022 in occasione della festa di compleanno di lei. Regista Rai, dirigeva Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone per il quale lavoravano entrambi e grazie al quale si sarebbero conosciuti. Ha 53 anni e su Instagram è seguito da oltre 3 mila followers. Tra i post alcuni sono dedicati alla compagna, ora diventata mamma di suo figlio. È già papà di due ragazze Emma e Lola di 16 e 20 anni, a loro ora si è aggiunto un maschietto, Alex Lupo, primogenito invece per Romina Carrisi.