Romina Carrisi contro Fiorello: "Fare ironia sul nome di mio figlio è bullismo, non umorismo" Polemica tra Romina Carrisi e Fiorello, il quale durante una puntata di Viva Rai2 ha ironizzato sul nome del figlio della donna, Axel Lupo: "Il tuo è bullismo"

Romina Carrisi ha risposto polemicamente a Fiorello che aveva scherzato sul nome dato a suo figlio nato pochi giorni fa e che la donna ha chiamato Axel Lupo. La figlia di Al Bano ha partorito il suo primogenito con Stefano Rastelli, padre di altre due figlie, lo scorso 24 gennaio e con una nota all'Adnkronos le famiglie avevano rassicurato sulle condizioni di salute della madre e del figlio: "Il bambino e la mamma godono di ottima salute". Eppure pochi giorni dopo a incrinare la serenità della famiglia erano state le parole di Fiorello che durante la puntata di venerdì di Viva Rai2 aveva fatto un po' di ironia sul nome del bambino e, in generale, sui nomi che alcuni vip scelgono di dare ai figli.

Carrisi ha ascoltato e poi qualche ora dopo ha scelto di rispondere in maniera per nulla conciliante, accusando Fiorello di aver fatto bullismo sul figlio con la scusa di essere ironico. La donna,q quindi, su Instagram ha postato una storia in cui si legge: "Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto… Sì… certo… Fiorello, si fa per ridere, ma questo è puro bullismo non sano umorismo. Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neo madre mi dispiace. Baci e buon Sanremo" aggiungendo, in fondo all'immagine: "Mio figlio Axel Lupo sta benissimo comunque".

Nella foto c'era anche una blatta che rendeva ancora più chiaro lo spezzone a cui Carrisi faceva riferimento. Durante la puntata di venerdì di Viva Rai2, Fiorello ha scherzato sui nomi dei figli di alcuni vip, partendo da una notizia che riguardava Chiara Nasti: "È incinta e dice che se la figlia fosse femmina vorrebbe chiamarla Barbie, ma nessuno approva il nome. E ti credo! Vi prego, pensate a quando cresce. Lo sai chi è il ginecologo? Ken. Possibili altri nomi anche Jennifer e Kimberly: ma un'Assunta, un Concettina, un Carmela, Angelica, Anna, nomi normali, Valentina, Susanna".

È a quel punto che Fiorello ha tirato in ballo la figlia di Al Bano: "È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Ma poi sono sempre i figli di quelli famosi… ma puoi chiamare un bambino Axel Lupo? Pensa se incontra Nathan Falco. Mai che uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Uno con la figlia femmina: "Blatta vieni qua, Blattina… le amiche come la chiamerebbero? Blatty, con la y".