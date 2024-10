video suggerito

Al Bano sulla rottura con Romina Power: "Pensava che separandoci nostra figlia Ylenia sarebbe tornata" Nell'autobiografia "Il sole dentro" Al Bano ripercorre alcuni momenti particolarmente difficili della sua vita, tra questi anche la scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi.

Nella sua autobiografia Il sole dentro, Al Bano dedica due capitoli a sua figlia, scomparsa a New Orleans nel 1994. La vicenda è stata tra le cause della rottura tra il cantautore pugliese e la moglie Romina Power, da cui si è separato nel 1999. "Dopo la perdita di Ylenia niente è stato come prima" si legge nel libro. Al Bano, poi, scrive del legame con Loredana Lecciso "capitata" nella sua vita "proprio quando di una meraviglia del genere" aveva un grande bisogno.

La scomparsa di Ylenia e la separazione da Romina Power

"Romina era convinta che se ci fossimo separati, lei sarebbe tornata. Anche sua madre lo era" scrive Al Bano nella sua autobiografia Il sole dentro. Il cantante ripercorre uno dei momenti più difficili della sua vita, la scomparsa di sua figlia, avvenuta il 6 gennaio del 1994. Oltre al dolore, però, lui e sua moglie Romina Power hanno dovuto affrontare anche la pressione dei media: "Gli anni 90 sono stati atroci. Attorno a me c'era un incendio che divampava il cui combustibile era il gossip". Alcuni sostenevano addirittura che i genitori avessero rinchiuso la figlia in casa per farsi pubblicità: "Certa umanità fa schifo".

Albano Carrisi e Romina Power nel 1970

L'amore con Loredana Lecciso: "Tra noi una scintilla è diventata incendio"

Dopo la separazione con Romina Power, Al Bano ha ritrovato il sorriso grazie all'amore per Loredana Lecciso. I due si sono incontrati quando il cantante accompagnava le figlie a scuola: "Vedevo spesso questa ragazza bionda con un sorriso che mi affascinava". Il cantautore spiega che tra loro è subito nata una forte intesa, definita come "una scintilla che è diventata incendio". Al Bano prova ancora molta gratitudine nei suoi confronti: "Non la ringrazierò mai abbastanza per essere ‘capitata' nella mia vita proprio quando di una meraviglia del genere avevo un grandissimo bisogno".