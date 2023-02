È morto il fratello di Madonna, Anthony Ciccone aveva 66 anni: il rapporto burrascoso con la star Anthony Ciccone aveva 66 anni e una vita segnata da problemi di alcolismo e da periodi vissuti per strada. Di Madonna e della sua famiglia diceva: “Ai loro occhi sono uno zero, se morissi non lo saprebbero per mesi”.

A cura di Daniela Seclì

È morto Anthony Ciccone, il fratello di Madonna. L'uomo aveva 66 anni. A comunicare la tragica notizia, il cognato Joe Henry, marito di Melanie Ciccone. Anthony ha sempre avuto un rapporto conflittuale non solo con la star del pop, ma anche con altri membri della sua famiglia. Per qualche tempo, ha vissuto da senzatetto.

È morto Anthony Ciccone, l'annuncio del cognato Joe Henry

Joe Henry ha pubblicato un lungo post su Instagram, nel quale ha comunicato la tragica notizia della morte di Anthony Ciccone: "Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, ha lasciato questa terra ieri sera. Lo conoscevo da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan. Anthony era una persona complessa e a volte ci siamo azzuffati, come i veri fratelli spesso fanno". E ha continuato:

Ma gli volevo bene e lo capivo più di quanto lasciassi trasparire. I guai svaniscono e la famiglia resta, con le mani che si avvicinano attorno a un tavolo. Addio, fratello Anthony. Voglio pensare che il Dio in cui tua madre e la mia credevano, le abbia lì in attesa di riceverti. Almeno per oggi, nessuno mi distoglierà da questa visione.

Il rapporto conflittuale con Madonna

Il rapporto tra Madonna e il fratello Anthony è sempre stato burrascoso. In un'intervista rilasciata al Daily Mail, l'uomo disse di non essere mai stato considerato degno di considerazione non solo da parte di Louise Veronica ma anche da altri membri della famiglia. Li accusava di non preoccuparsi dei suoi problemi di alcolismo, né del fatto che fosse costretto a vivere per strada:

