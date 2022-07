Morto il regista Bob Rafelson, diresse Jack Nicholson ne “Il postino suona sempre due volte” Se ne va a 89 anni il cineasta che fece dell’anticonformismo la sua cifra stilistica e di vita. Dal rapporto con Nicholson nacque un sodalizio da cui sono emersi capolavori cult del cinema.

A cura di Andrea Parrella

È morto il regista e sceneggiatore Bob Rafelson, regista di film celebri come Il postino suona sempre due volte. Il cineasta si è spento lo scorso sabato notte, esattamente all'età di 89 anni, mentre si trovava nella sua casa di Aspen, nello stato del Colorado. A dare l'annuncio della scomparsa di Rafelson è stata la moglie del regista, Gabriella Taurek, parlandone al The Hollywood Reporter.

I suoi film più celebri

Rafelson è stato un nome di riferimento del cinema indipendente, imponendosi come un anticonformista in senso estetico e contenutistico. Nel tentativo di eludere ogni genere di etichetta, ha portato a Hollywood lo spirito della controcultura, che ha avuto grande influenza a partire dagli anni Sessanta. Un'intenzione che aveva perseguito sin dai suoi primi film, come Sogni perduti del 1968, ispirato al gruppo rock The Monkees, e Il re dei giardini di Marvin, datato 1972.

L'anticonformista per eccellenza

Era Nato a New York il 21 febbraio 1933 e sin da ragazzo aveva sperimentato un'esistenza anticonformista, rendendosi disponibile a qualsiasi tipo di lavoro, dal rodeo allo scaricatore di porto, dimostrando per altro le sue inclinazioni artistiche come batterista jazz. Linoltre avorò come deejay in una radio delle forze armate, per poi iniziare a scrivere sceneggiature per la tv. La cosa lo proiettò poi alla scrittura cinematografica.

Il sodalizio con Jack Nicholson

La carriera artistica di Rafelson è stata segnata da un fortunasissimo sodalizio artistico con l'attore Jack Nicholson, che ha prestato il volto in buona parte dei suoi film più rinomati e apprezzati, sei in particolare: Sogni perduti, Cinque pezzi facili, Il re dei giardini di Marvin, Il postino suona sempre due volte, La gatta e la volpe e Blood and Wine – Sangue e vino. Collaborazione che è proseguita anche con il film Easy Rider, diventato un vero e proprio cult del genere, interpretato dallo stesso Nicholson e che ha visto Rafelson nei panni di produttore.