Cattivissimo Dwayne Johnson nel trailer di “Black Adam”: “Sono più forte di Superman” Al Comic-Con è stato presentato il trailer del nuovo film “Black Adam” con l’attore ex wrestler grande protagonista: “Me la gioco anche con Superman”.

Dwayne Johnson fa il suo ingresso tra i supereroi dell'universo della DC Comics. Al Comic-Con è stato presentato il trailer del nuovo film "Black Adam" con l'attore ex wrestler grande protagonista. Ha risposto alle domande dei fan, anticipando che di fatto l'universo DC non sarà più lo stesso con il suo ingresso. Ha anche giocato a rispondere alle domande più provocatorie: "Se sono più forte di Superman? Penso di poterlo battere".

Il personaggio di Black Adam

Il personaggio di Black Adam è un classico anti-eroe. Un uomo in grado di saper fare allo stesso modo il bene e il male. Nel cast altri superhero ‘geniali': c'è Pierce Brosnan che Dr. Fate, una sorta di Nick Fury dell'altro universo e Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) e Atom Smasher (Noah Centineo). Il film arriverà nelle sale il prossimo 21 ottobre, anche in Italia dovrebbe arrivare nello stesso giorno previsto per gli Stati Uniti. Il film apre una fase tutta nuova all'interno dell'universo DC.

Le anticipazioni di Dwayne Johnson

Dwayne Johnson è in uno dei momenti migliori della sua carriera e al pubblico del Comic-Con si è concesso con una serie di affermazioni importanti, anche divertenti. Come quando gli è stato chiesto di Kevin Hart, suo grande amico: "Come ha preso il fatto che faccio io Black Adam? Con gelosia, come sempre. Lui è sempre geloso di me". Non è un attore che frequenta spesso un palcoscenico come quello del Comic-Con. L'ultima volta era per Hercules, era il 2014. La domanda più interessante è stata posta da un fan: "Chi vince tra Black Adam e Superman, chi vince in un combattimento alla pari? Black Adam o Superman?". Dwayne Johnson ha risposto chiaro e tondo: "Sul peso, io direi che entrambi sono abbastanza vicini. Io dico che tutto dipende da chi sta interpretando Superman, eh!". È stato molto chiaro: Henry Cavill è un uomo avvisato.