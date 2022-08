Maxi hamburger e tequila, il pasto di Dwayne Johnson dopo l’allenamento Dwayne Johnson alias The Rock si è divertito con un “cheat meal”, ovvero un pasto sgarro dal verdetto super positivo: patatine fritte, panino con doppio hamburger e Tequila è il regalo che si è fatto la star di Hollywood dopo l’allenamento.

A cura di Gaia Martino

Noto per il suo fisico muscoloso e statuario oltre che per il suo enorme talento sul set, il nuovo supereroe Black Adam, Dwayne Johnson, celebre volto di film famosi in tutto il mondo, ha mostrato ai milioni di fan il suo super pasto preparato dopo l'allenamento. Cibo spazzatura accompagnato da un bicchiere di Tequila è quello che mostra l'attore su Instagram, pienamente soddisfatto del mix di sapori creato: "Una domenica da "cheat meal" per i libri di storia".

Il "pasto sgarro" di Dwayne Johnson dopo l'allenamento

Dwayne Johnson su Instagram racconta e mostra il suo mega pasto (sgarro) assaporato dopo l'allenamento. Un "cheat meal" è quello che si è concesso il celebre attore, ovvero il "pasto sgarro" della domenica, quello "raccontato anche nei libri di storia" scrive. "Un robusto antipasto con buone patatine fritte, perché sappiamo che le patatine di mer*a possono rovinare l'intera avventura" ha continuato ironicamente. Poi al posto dell'acqua, ottima tequila:

Ho preparato il piatto principale con una (deliziosa) combo di Teremana Blanco e Teremana Reposado – in quanto fondatore, sono io a stabilire le regole della tequila.

Dopo essersi fatto un sorso dal suo bicchiere ghiacciato, la star di Hollywood ha preso tra le mani il suo mega panino, per un verdetto super positivo. "Godetevi i vostri "cheat meals", amici miei" .

Dwayne Johnson presto al cinema con Black Adam

Poche settimane fa al Comic-Con è stato presentato il trailer del nuovo film Black Adam di Warner Bros Pictures con l'ex wrestler protagonista. Il classico anti eroe avrà il volto e il fisico di Dwayne Johnson che alla presentazione ha risposto alle domande provocatorie dei fan: "Se sono più forte di Superman? Penso di poterlo battere". Il film arriverà nelle sale il prossimo 21 ottobre non solo in America, la stessa data potrebbe valere anche in Italia.