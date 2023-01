I Me contro Te tornano in sala e battono “Avatar”, la coppia campione d’incassi non si smentisce Al primo giorno in sala i Me contro Te mettono fine a un dominio di Cameron che andava avanti da più di sei settimane.

A cura di Andrea Parrella

I Me contro Te non si smentiscono e dominano ancora al botteghino, mettendo la freccia e superando anche un colosso come Avatar. Luì e Sofì, all'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia, sono tornati in sala con "Me contro Te – Missione Giungla" e nel primo giorno in sala hanno scalzato un dominio del film di Cameron che durava da 37 giorni. Da 6 settimane "Avatar – La via dell'acqua" era il film più visto nelle sale, ma ci hanno pensato Luì e Sofì a imporsi con. Il film della giovane coppia amatissima dai più piccoli è infatti primo negli incassi con 238.864 euro e quasi 45 mila biglietti già staccati. A seguire, al box office del 19 gennaio c'è appunto Avatar con 90.316 euro e "Babylon" al terzo, con 88.397 euro.

In questo nuovo film i Me contro Te, diventati veri e propri campioni di incassi negli ultimi anni e un fenomeno cinematografico e sociale che ancora si fatica a spiegare del tutto, sono ancora diretti dal regista milanese Gianluca Leuzzi. Il nuovo capitolo dei Me contro Te è sbarcato al cinema il 19 gennaio, Missione Giungla è il quarto episodio della saga cinematografica del duo partito su YouTube e che in sei anni ha conquistato uno degli spazi più interessanti nell'intrattenimento per bambini, ma non solo.

Le musiche del film

L'ultimo episodio, come i precedenti, ha nella colonna sonora uno dei cavalli di battaglia: "Missione Giungla" potrebbe raccogliere gli stessi dividendi di "Uh Na Na Na", come di "Squadra speciale", ma anche della hit estiva "Vamos a la fiesta". Il video ufficiale del brano fotografa in anteprima il senso di alienazione dei due protagonisti del film, dispersi nella giungla alla ricerca della fonte magica che dovrà sventare il piano d'avvelenamento di Viperiana: con loro, solo una mappa e l'aiuto di Pongo, in compagnia di Serenino e di Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi.

La trama del film

In questo nuovo film i Me Contro Te trascinano il pubblico nella natura, tra liane e animali selvatici: questa volta Luì e Sofì dovranno impedire che la cattiva Viperiana contamini una fonte magica nascosta proprio nella giungla, grazie alla quale si possono annullare tutti gli incantesimi del mondo, evitando così che la Terra venga trasformata in un deserto spoglio e senza vita.