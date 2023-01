Alessandro e la serata con Paola, Tina: “Faccia di me*da, distruggerei gli uomini come te” Il racconto di Alessandro riguardo la serata trascorsa con Paola ha acceso lo studio: la Dama è scoppiata in lacrime, Tina Cipollari ha sbottato. “Faccia di me*da, gli uomini come te li distruggerei”, le parole a Uomini e Donne.

A cura di Gaia Martino

Uomini e Donne è tornato in onda nel primo pomeriggio, oggi, su Canale 5 dopo le festività natalizie. Il dating show di Maria de Filippi si è aperto con un accesissimo scontro in studio tra Alessandro Sp., il nuovo cavaliere di Gemma Galgani che sta conoscendo anche Paola. Con quest'ultima ha trascorso una serata particolare ma il racconto ha generato la lite. "È molto donna, ci siamo divertiti insieme. Siamo stati a cena, ci hanno fatto trovare la stanza nello stesso albergo. Non mi sembrava giusto andare oltre, c'è stato un bacio a stampo", il commento di Alessandro. La reazione di Paola ha destato però la curiosità di tutti: la Dama, in preda ad una crisi di pianto, ha abbandonato lo studio.

Perché Paola ha lasciato lo studio

Paola, dopo il racconto di Alessandro sulla loro serata, è uscita dallo studio tra le lacrime. "Hai detto mi sono fermato perché il giorno dopo avrei visto un'altra, si è sentita presa in giro" ha spiegato Maria de Filippi al Cavaliere, perplesso dell'accaduto. "Una donna piange per un bacio a stampo?" ha incalzato Alessandro. Quando Paola è rientrata in studio ha spiegato di essere coinvolta nella conoscenza, "Non hai dato neanche importanza al bacio" ha spiegato, mostrando la sua delusione. La Dama non è riuscita però a trattenere le lacrime, così è uscita nuovamente: "Scusa Maria, io non ce la faccio". Alessandro ha così accennato un sorriso che ha fatto sbottare Tina Cipollari.

La furia di Tina Cipollari

Tina Cipollari ha sbottato contro Alessandro Sp., l'ha incolpato per il comportamento adottato quando Paola è uscita dallo studio in lacrime: "Fai finta di non capire? Ma ci fai o ci sei?". L'opinionista ha così sbottato: "Indisponente faccia di me*da, lei esce e lui ride. Ma non mi piace, lei si sta disperando fuori e lui ride. Io gli uomini come te li distruggerei". Si è poi rivolta alle Dame sedute al centro dello studio: "Ma alzatevi, balene. Tu pensi di cambiare quest'uomo? Dov'è la solidarietà femminile? Tu sei la vergogna delle donne" ha poi concluso rivolgendosi a Gemma Galgani.

Lo scontro in studio tra Paola e Alessandro

Quando Paola è rientrata in studio si è accesa la discussione riguardo la scelta di condividere lo stesso albergo. La Dama ha confessato i suoi sentimenti: "Stamattina mi sono fatta fuori due pacchetti di fazzoletti, erano lacrime di gioia, perché alcuni sentimenti non li provavo da anni e pensavo di non poterli più provare. Mi hai dato qualcosa che mi ha fatto sperare e credere che ancora posso emozionarmi". "Ma non potevi dirmele prima queste cose?" ha chiesto Alessandro, "Ci siamo visti ieri sera, una volta sola". I due hanno litigato furiosamente in studio per via della "versione" da fornire alla redazione riguardo la loro serata insieme. I due stando a quanto accennato per le righe sarebbero andati oltre il bacio, "Abbiamo fatto l'amore" ha urlato la Dama. "Tu avevi detto di non dirlo", "No tu l'avevi detto", le parole durante il litigio prima che la puntata volgesse al termine.