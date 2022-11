I film di Natale su Netflix da vedere a dicembre 2022 Netflix ha già preparato una sezione di catalogo dedicata alle festività natalizie. Film italiani di Natale e internazionali per tutta la famiglia, dai grandi classici come Il Grinch ai nuovi titoli come Pinocchio di Guillermo del Toro.

A cura di Gaia Martino

Il Natale si avvicina e Netflix, in occasione delle festività, ha preparato per i clienti una ricca lista di film e serie televisive a tema, tra storie italiane e internazionali, da vedere insieme a tutta la famiglia. La piattaforma streaming come già successo negli anni precedenti dedica un'intera sezione ai film natalizi tra commedie romantiche come La vita bugiarda degli adulti tratta dal romanzo di Elena Ferrante in arrivo il 4 gennaio 2023, e cartoni animati per bambini. Tra i titoli più attesi Scrooge: Canto di Natale e Matilda The Musical di Roald Dahl.

Le nuove uscite di Netflix per Natale 2022

I film novità del 2022 già disponibili alla visione sulla piattaforma Netflix che interessano tutta la famiglia sono undici, da L'Accademia del bene e del Male che racconta la storia di due amiche Sophie e Agatha che, giunta in una scuola magica, imparano a proteggere l'equilibrio tra il bene e il male, Rapiniamo il Duce, un film ricco di azione e umorismo con Pietro Castellitto, a Enola Holmes 2. E ancora Slumberland – Nel mondo dei sogni che vede una ragazzina che sfugge agli incubi grazie alla scoperta di una mappa segreta del mondo dei sogni con Jason Momoa protagonista, Il diario segreto di Noel, Il mio nome è Vendetta. Dal 9 dicembre sarà disponibile alla visione Pinocchio di Guillermo Del Toro, ripreso dall'iconica storia di Carlo Collodi: il leggendario burattino di legno vive una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi.

Pinocchio di Guillermo Del Toro

Dal 16 dicembre sarà disponibile Bardo – La cronaca falsa di alcune verità che segue il percorso intimo e commovente di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Tra le novità Netflix anche Glass Onion – Knives Out Mystery, la storia del detective Benoît Blanc che vola in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti: sarà disponibile dal 23 dicembre. Dal 30 dicembre anche Rumore bianco, la storia di una famiglia americana che affronta i conflitti della vita quotidiana e comprende i misteri dell'amore. Il 6 gennaio 2023 arriverà su Netflix The Pale Blue Eye – I delitti di West Point. Ecco la lista completa delle novità per Natale:

L'Accademia del bene e del Male

Rapiniamo il Duce

Enola Holmes 2

Slumberland – Nel mondo dei sogni

Il diario segreto di Noel

Il mio nome è Vendetta

Pinocchio di Guillermo Del Toro (dal 9 dicembre)

Bardo – La cronaca falsa di alcune verità (16 dicembre)

Glass Onion – Knives Out Mystery (23 dicembre)

Rumore bianco (30 dicembre)

The Pale Blue Eye – I delitti di West Point (6 gennaio)

Slumberland – Nel mondo dei sogni

L'elenco delle commedie romantiche da vedere su Netflix

Netflix in occasione delle festività natalizie ha aggiunto al catalogo anche una serie di film a tema per i più romantici. Tra le nuove uscite Il diario segreto di Noel, un Natale pieno di Graca, Falling for Christmas con Lindsay Lohan, Natale con te e Natale a palazzo. Questo l'elenco completo:

Falling for Christmas

Un castello per Natale

A 1000 km dal Natale

Il diario segreto di Noel

Un'eredità per Natale

Natale con te

Il paese di Natale

Un principe per Natale

Holidate

Nei panni di una principessa

Love hard

A Natale mi sposo

Il calendario di Natale

Christmas Drop: operazione regali

Natale in California

Natale a Wonderland

Natale con vista

Un Natale su misura

Natale a palazzo

Single per sempre?

12 regali di Natale

Un safari per Natale

Let it snow

Il segreto di Natale

Nei panni di una principessa: ci risiamo

A Naija Christmas

Un cavaliere per Natale

Wonderland

La lista di Natale

Cartoni animati per bambini da vedere a Natale

I bimbi si preparano a scartare i regali di Natale e nell'attesa Netflix ha pensato ad un catalogo ricco di cartoni animati e film per i più piccoli, da vedere insieme a tutta la famiglia. Da l'iconico e leggendario Il Grinch, Shrekkati per le feste a Un bambino chiamato Natale, ecco la lista completa:

Il Grinch

Shrekkati per le feste

Buone feste dal Madagascar

Sugar rush: Natale

Hank e il camion dei rifiuti: è Natale

Il Natale di Angela

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

Action Pack – La squadra salva il Natale

Natale extraterreste

Mighty Express: un'avventura natalizia

Spirit: avventure in libertà, lo spirito del Natale

Dragons: Squadra di salvataggio

Klaus: i segreti del Natale

Trolls: missione vacanze

Miracolous

Spookley

Kung fu panda

Vera, la festa degli ovetti

Il Grinch

La lista dei film di Natale da vedere in famiglia

La Famiglia Claus 2, Falling For Christmas, Natale con te, Un Natale pieno di Graca sono i titoli dei film novità del Natale 2022 di Netflix già disponibili per la visione. Dal 19 dicembre sbarca sulla piattaforma Natale a tutti i costi con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, poi dal 20 dicembre A not so merry Christmas. Per voi una lista completa dei film di Natale da vedere in famiglia, tra commedie, film e cartoni animati.

Il Grinch

Il primo Natale

Il peggior Natale della mia vita

Natale da chef

A Natale mi sposo

Una famiglia perfetta

Indovina chi viene a Natale?

La cena di Natale

Natale a 5 stelle

Ogni maledetto Natale

Qualcuno salvi il Natale

Un bambino chiamato Natale

Jingle Jangle: un'avventura natalizia

Holidate

Let it snow: innamorarsi sotto la neve

Christmas Flow – gli opposti si innamorarono

Buon quel che vi pare

Dash & Lily

David e gli elfi

Natale, folle Natale

A Naija Christmas

Natale a Mistletoe Farm

12 regali di Natale

Natale con uno sconosciuto

48 desideri di Natale

Natale a Wonderland

Film natalizi su Netflix: i grandi classici da vedere in streaming

Tra i film grandi classici da vedere in streaming in occasione delle festività natalizie c'è ancora Il Grinch, poi le commedie Natale da chef con Massimo Boldi, Il Peggior Natale della mia vita con Cristiana Capotondi. Ecco una lista dei film cult del Natale su Netflix: