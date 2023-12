Film in uscita al cinema a Natale e Capodanno 2023: la programmazione e la trama dei titoli La lista di tutti i film in uscita al cinema, dal 6 dicembre 2023 fino all’inizio di gennaio 2024. Da Coup de Chance di Woody Allen a Ferrari di Michael Mann, passando per Wonka con Timothée Chalamet e Wish firmato Disney.

A cura di Ilaria Costabile

Con le festività natalizie alle porte, aumenta la voglia di andare al cinema e concedersi qualche ora lontano dalla solita routine. Tra titoli prettamente natalizi e altri che, invece, potranno stuzzicare la curiosità tanto degli adulti quanto dei più piccoli, da commedie romantiche a film d'animazione, passando per thriller e biopic, ecco una lista di tutte le prossime uscite in sala dal 6 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024.

Coup de Chance – 6 dicembre

È l'ultimo film di Woody Allen, presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. La storia ruota attorno a Jean e Fanny, una coppia apparentemente solida. Vivono in un quartiere elegante di Parigi, hanno un bel lavoro e sembra che il loro amore non sia mai svanito da quando si sono fidanzati. Lui, però, avrebbe qualcosa da nascondere dal punto di vista professionale, lei inizia a nutrire un senso di colpa perché prova una passione nascente per un ex compagno di liceo incontrato per caso. Le dinamiche di coppia tornano al centro del racconto, in bilico tra la razionalità e il turbinio dei sentimenti più veri.

Il male non esiste – 6 dicembre

Takumi e sua figlia Hana vivono nel villaggio di Mizubiki, vicino a Tokyo. Come le generazioni che li hanno preceduti, conducono una vita modesta secondo i cicli e l'ordine della natura. Una grande azienda vuole costruire un glamping, un campeggio di lusso, in quelle zone incontaminate, generando preoccupazioni nella comunità che teme di poter perdere il contatto con l'ambiente circostante.

Improvvisamente a Natale mi sposo – 7 dicembre

A distanza di pochi giorni dalle feste natalizie, la famiglia di Lorenzo (Diego Abatantuono) si riunisce come ogni anno nel suo albergo. Sembra tutto tranquillo, fin quando non arriva il momento in cui il padrone di casa fa un annuncio inaspettato: si è innamorato di una donna, che sta per arrivare in hotel, e a breve si sposeranno. La notizia lascia di stucco tutti i presenti, specialmente sua figlia Alberta (Violante Placido). Nel cast anche Nino Frassica, Mago Forest e Lodo Guenzi.

Prendi Il Volo – 7 dicembre

Storie di famiglie, ma stavolta i protagonisti sono delle anatre che provano, come suggerisce il titolo del film, a !prendere il volo". I Mallard sono intrappolati nella loro routine. Se papà Mack è felice di tenere la sua famiglia al sicuro restando nel loro stagno del New England, mamma Pam vuole dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli – il figlio adolescente Dax e la papera Gwen – il mondo intero, soprattutto dopo che una famiglia di anatre migratorie, arrivata nel loro habitat, racconta di viaggi fantastici. La partenza, quindi, è ormai decisa.

The Eternal Memory – 7 dicembre

La regista cilena Maite Alberti firma un film toccante e allo stesso tempo di una incredibile tenerezza. Si tratta della vera storia d'amore dell'attrice Paulina Urrutia e il giornalista e scrittore Augusto Góngora, i due stanno insieme da oltre vent'anni e hanno avuto una vita ricca di esperienze importanti. Lei è stata Ministro del Consiglio Nazionale per la Cultura e le Arti in Cile, lui nella sua attività giornalistica ha firmato reportage, inchieste e ha scritto libri incentrati sulla dittatura di Pinochet. Nel 2014 gli viene diagnosticato l'Alzheimer e Paulina diventa la sua caregiver, fino al giorno della sua morte, il 19 maggio 2023. I film ripercorre quattro anni della loro storia, tra momenti intensi, quotidiani e altri di disarmante dolcezza.

Funny Games – 11 dicembre

Terzo lungometraggio del regista austriaco Michael Haneke, fu presentato al Festival di Cannes nel 1997 e fu accolto da non poche polemiche. Il film è considerato da alcuni un horror, da altri una lucida analisi della violenza psicologica e non solo, che può svilupparsi tra le pareti di una casa. In una bella villetta sul lago un gruppo di persone, tutte di buon livello, buona borghesia, vivono tranquillamente, ritemprandosi dai soliti stress della città. Ma ecco che arrivano ospiti apparentemente altrettanto per bene, ma che cominciano a torturare, stuprare e uccidere. Violenza implacabile condotta con freddezza agghiacciante dal giovane regista.

Giorni Felici – 11 dicembre

Simone Petralia dirige Franco Nero e Anna Galiena in una storia struggente, che riflette sulla fragilità umana. Margherita è un'attrice di fama internazionale, vive a Roma in una casa immersa nei ricordi, prevalentemente sola, o con la sua assistente Michela. Ogni tanto compare suo figlio Enea, un musicista insoddisfatto e infelice. Margherita parte per Los Angeles, dove deve girare un film con un giovane regista, ma viene colta da un malore che non le permette di continuare. Dopo alcune analisi scopre di avere una forma di sclerosi avanzata e in suo soccorso arriva l'ex marito, Antonio, un regista insoddisfatto. I due provano a mantenere intatto il sentimento che li ha uniti.

Ferrari – 14 dicembre

Il film di Michael Mann, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, vede protagonista Adam Driver nel ruolo dell'iconico imprenditore italiano Enzo Ferrari. Il regista tratteggia il ritratto della persona, prima ancora che dell'uomo d'affari, in un vero e proprio melodramma familiare.

Adagio – 14 dicembre

Dopo Acab e Suburra, Stefano Sollima torna a raccontare il male della sua città, Roma, in un'atmosfera che sembra quasi apocalittica. Tra vecchi boss, poliziotti corrotti e criminali, la Capitale quasi si piega su se stessa, sotto il calore delle fiamme che le avvolgono. Protagonisti di Adagio sono Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Adriano Giannini e Valerio Mastandrea.

Il maestro giardiniere – 14 dicembre

Il film fa parte di una ideale trilogia diretta da Paul Schrader, che indaga capacità di uomini, prevalentemente soli e tormentati, in cerca di una redenzione che sembrano non raggiungere mai. Il protagonista di questo film è un orticoltore che assume come aiutante, una apprendista che, però, non ha intenzione di sottostare alle sue regole e questa disobbedienza metterà scompiglio nella sua vita.

Santocielo – 14 dicembre

È l'ultimo film di Ficarra e Picone, che arriva dopo il successo di Incastrati su Netflix. Si tratta, ovviamente di una commedia, nella quale Valentino Picone è un angelo mandato sulla terra per conto di Dio, che gli ha affidato una missione ben precisa. Lì incontrerà Salvatore Ficarra, uno scansafatiche, che darà vita ad una serie di spassosi equivoci. Nel cast anche Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta.

Wonka – 14 dicembre

Arriva in sala l'attesissimo film con protagonista Timothée Chalamet, che vestirà i panni che sono stati di Johnny Depp e prima ancora di Gene Wilder, ovvero quelli di Willy Wonka. Non mancherà l'atmosfera favolistica e colorata, sebbene il racconto parta dalle vicende che interessano il personaggio creato dalla penna di Roald Dahl, prima della creazione dell'incredibile Fabbrica di Cioccolato. Il film, prenderà le fattezze di un musical, rendendo l'intero racconto ancor più godibile.

Il faraone, il selvaggio e la principessa – 14 dicembre

È il nuovo film animato di Michel Ocelot che, stavolta, racconta tre storie diverse ma con una matrice simile, quella di amori, matrimoni e incontri proibiti. Ci sarà la storia di Tanwekaman, che, dal Kush di tremila anni fa, vuole conquistare pacificamente l'Egitto, per diventare faraone. Seguirà la storia del figlio di un severo sovrano nella Francia del Medioevo, che dopo aver liberato un prigioniero verrà condannato a morte. Infine quella del principe spodestato che impara a friggere frittelle, nella Turchia del diciottesimo secolo, e grazie alla sua maestria arriva al cuore della principessa delle rose.

Aquaman e il regno perduto – 20 dicembre

Ritornano le avventure del signore dei mari con Jason Momoa. Stavolta dovrà vedersela con la furia di Black Manta che non è riuscito a distruggere Aquaman e per vendicare la morte di suo padre farà di tutto, aiutato dalla potenza del Tridente Nero, capace di scatenare una forza incredibile. Per sconfiggere il suo nemico, Aquaman decide di chiedere aiuto a suo fratello Orm, ex re di Atlantide, chiedendogli di stipulare un'alleanza.

Wish – 21 dicembre

È il 62esimo film firmato Disney e che celebra i cento anni della casa di produzione. La storia è quella di Asha, una 17enne che vive nel regno di Rosas, nella penisola iberica, che capisce di voler diventare assistente maga di Re Magnifico, che pur sembrando un sovrano giusto, nasconde in realtà un terribile segreto: deruba tutti suoi sudditi dei loro desideri, così da poterli controllare, ma non si scoprirà subito che è lui il cattivo della storia, perché anche l'aspetto, non è quello del solito villain.

Reinassance – Il film di Beyoncé – 21 dicembre

Distribuito da Nexo Digital, è un documentario che racconta i concerti di Beyoncé durante il suo Renaissance World Tour. Un evento che mostra anche il lato più fragile di una delle pop star più famose e amate al mondo.

Foglie al vento – 21 dicembre

Film finlandese della regista Aki Kaurismäki, racconta la storia di due persone che nella notte si incontrano ad Helsinki. Lui è un operaio meccanico, lei una cassiera al supermercato, vorrebbero conoscersi meglio ma il foglietto su cui si sono scambiati i numeri andrà perduti, ritardando il loro incontro.

One Life – 21 dicembre

Film diretto da James Hawes, che ha come protagonista Anthony Hopkins, con lui troviamo anche Johnny Flynn, Helena Bonham Carter e Jonathan Pryce. La storia è quella di un operatore sanitario britannico, Nicholas Winton, che è riuscito a salvare la vita a centinaia di bambini dai nazisti, ben 669, per la maggior parte ebrei. Questa operazione prende il nome di “Operazione Kindertransport" sarà pubblicamente riconosciuta solo negli Anni Ottanta, quando incontrerà i bambini, ormai adulti nella trasmissione televisiva della BBC, That's Life.

Tutti a parte mio marito – 21 dicembre

La regista Caroline Vignal firma una commedia spiritosa che racconta con gusto uno dei momenti significativi nella vita di una persona, soprattutto una donna, ovvero l'arrivo dei 50 anni. Iris è la protagonista, una donna in carriera, con uno studio dentistico gremito di pazienti, una casa incantevole in un quartiere tra i migliori della città, un marito amorevole e due figli meravigliose. Tutto sembra essere perfetto, ma quando sta per compiere 50 anni, colta da un'improvvisa ansia, decide di trovarsi un amante e scoprirà di avere più pretendenti di quanto possa immaginare.

Ricomincio da me – 28 dicembre

Camille Cottin, l'amata protagonista dell'originale Call my agent, quello francese, è protagonista di un film diretto da Nathan Ambrosioni. Toni è una donna di 43 anni che, da ragazza, aveva inciso un album che le aveva portato un certo successo. A distanza di anni da questo suo exploit artistico si ritrova sola e madre di cinque figli, che mantiene cantando la sera nei locali. Vorrebbe dare una svolta alla sua vita, ma non sa se è ancora in tempo.

Come può uno scoglio – 28 dicembre

Pio e Amedeo tornano al cinema, stavolta in una storia leggermente diversa dal solito, diretta da Gennaro Nunziante. Pio eredita la gestione di diverse attività alla morte di suo padre, e vive a Treviso con la sua famiglia e si è candidato per diventare sindaco. L'arrivo di Amedeo, un ex carcerato che il parroco ha fatto assumere come autista, sconvolgerà i piani di Pio, che scoprirà di avere molte cose in comune con quest'ultimo.

Quarto Potere – 1 gennaio 2024

Uno dei capolavori di Orson Wells torna in sala restaurato. La storia è quella di Charles Foster Kane, magnate dell'editoria. Kane è morto, si cerca di interpretare la sua personalità, le sue speranze e le sue azioni, partendo proprio dalla sua morte. L'uomo è spirato pronunciando la parola "Rosebund" e sarà un giornalista a prendersi l'incarico di scoprire qualcosa in più sulla sua scomparsa, facendo domande alle persone a lui più vicine.

Il ragazzo e l'airone – 1 gennaio 2024

Torna al cinema il re dell'animazione giapponese, ovvero Hayao Miyazaki. Il regista, col suo modo unico di raccontare i sentimenti e le emozioni dei suoi protagonisti, descrive la crescita personale di un adolescente, Mahito, indagando il rapporto con i suoi amici e suo zio, dopo un evento traumatico come la morte della madre durante la guerra del Pacifico, in cui la città di Tokyo brucia senza sosta. Intanto, a distrarlo dal dolore, interverrà un airone che lo condurrà in un mondo fantastico.

Succede anche nelle migliori famiglie – 1 gennaio 2024

Ad inaugurare il nuovo anno cinematografico è Alessandro Siani, con il suo nuovo film di cui è sia regista che protagonista. Accanto a lui ci sono Cristiana Capotondi, Euridice Axen e Antonio Catania. La storia è quella di Davide Di Rienzo, un uomo la cui vita non è si è svolta propriamente come si sarebbe aspettato: laureato in medicina, per seguire le orme di suo padre, è diventato un volontario della Caritas e tra una delusione amorosa e l'altra, porta avanti le sue giornate. La notizia che suo padre è morto, però, mette in discussione la sua vita, e tornato a casa decide di prendersi cura di sua madre Lina, provata e stanca, circondato dai suoi fratelli, Renzo e Lina, un avvocato e una psicologa di successo.

50 km all'ora – 4 gennaio 2024

Fabio De Luigi e Stefano Accorsi sono i protagonisti della versione italiana del film 25 km/h, pellicola tedesca che nel 2018 ha fatto il pieno di incassi al botteghino. Due fratelli, con un rapporto quasi inesistente, si ritrovano al funerale del padre e per eseguire le sue ultime volontà, devono portare le ceneri dell'amato genitore accanto a quelle di sue moglie. Tra i rancori del passato e un affetto che ancora esiste, i due affrontano questo viaggio, a bordo di due motorini sgangherati attraverso l'Emilia Romagna, dove però scopriranno di essere ancora profondamente uniti.

Perfect Days – 4 gennaio 2024

È l'ultimo film di Wim Wenders, che racconta la storia di Hirayam. È un uomo semplice, che conduce una vita altrettanto semplice, con una quotidianità piuttosto schematica e salda. È un appassionato di musica, libri e alberi che fotografa spesso, ma il suo passato riemergerà attraverso incontri inaspettati.

Wonder – White Birds – 4 gennaio 2024

Nata come graphic novel Wonder- White Birds diventa un film con la regia di Marc Foster. Nel cast oltre Gillian Anderson, anche Helen Mirren. È la storia di una giovanissima ragazza ebrea che un ragazzo francese decide di nascondere, insieme alla sua famiglia, per salvarla dall'occupazione dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.

The Miracle Club – 4 gennaio 2024

Irlanda, 1967, tre amiche desiderano di andare a Lourdes per poter assistere ad un miracolo e finalmente vincono un viaggio proprio nella nota cittadina francese. Dopo una partenza piena di entusiasmo, l'arrivo della figlia di una delle tre amiche, rende la loro permanenza piuttosto complicata, emergeranno infatti conflitti e traumi che sembravano dimenticati. Nel cast Kathy Bates e Maggie Smith.