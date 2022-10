Film da vedere ad Halloween: consigli per Netflix, Prime Video e Now Cinque film da vedere ad Halloween in streaming comodamente sul divano per la notte del 31 ottobre.

Una lista di film da vedere ad Halloween in streaming, comodamente sul divano di casa. Sta arrivando la notte delle streghe e le piattaforme sono piene di film da vedere per divertirsi e spaventarsi tra amici oppure in famiglia. Cinque scelte selezionate per le piattaforme di Netflix, Amazon Prime Video e Now. Non c'è nulla di meglio che fare una scorpacciata di film per la classica notte del 31 ottobre: Halloween sta arrivando.

Sinister su Prime Video

Sinister è stato un film del 2012 che ha fatto molto discutere al tempo ed è brevemente diventato un classico del genere, merito anche di un cast di grandi attori: Ethan Hawke e Juliet Rylance, su tutti. Un giornalista sta lavorando ad un libro sui crimini misteriosi e decide di cambiare casa. La nuova casa, però, è maledetta e infestata da un'entità paranormale. In catalogo su Prime Video.

Noi su Netflix

Noi – Us è stato un film che ha confermato il nome di Jordan Peele tra i grandi registi del nuovo horror contemporaneo. Accompagnata dal marito e dai figli, Adelaide torna nella casa sulla spiaggia dove è cresciuta. Quattro sconosciuti mascherati, però, bussano alla loro porta, dando vita ad un incubo inimmaginabile. Il film è disponibile in catalogo su Netflix.

You're Next su Now

La classica riunione di famiglia che finisce male, anzi malissimo: un crescendo di sangue. La cena per l'anniversario di matrimonio degli anziani Davison ha chiamato a raccolta figli e rispettive fidanzate. Mentre un semplice battibecco sfocia in una furiosa lite tra congiunti, una banda di misteriosi assassini fa irruzione in casa. Mascherati da animali ed equipaggiati delle armi più disparate, i killer col volto coperto metteranno in scena un massacro, ma qualcuna delle vittime saprà rispondere colpo su colpo all'inaudita mattanza. È l'horror più truculento dei cinque. In catalogo su Now.

Pet Sematary su Prime Video

Il remake del film tratto dal romanzo di Stephen King sa come spaventare durante la notte di Halloween. Louis Creed scopre un misterioso luogo di sepoltura nei boschi vicino a casa. Quando la sua famiglia viene colpita da una tragedia, una reazione a catena scatena terribili conseguenze. Pet Sematary è in catalogo su Prime Video.

L'evocazione – The Conjuring su Netflix

Un film davvero spaventoso, l'ideale per la notte delle streghe. Nel 2013 incassò quasi 320 milioni di dollari in tutto il mondo con la storia vera dei demonologi Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga). Basato su una storia vera, questo terrificante film racconta gli incontri ravvicinati di una famiglia del New England con gli spiriti che infestano il suo casolare. La regia è di James Wan. L'evocazione – The Conjuring in catalogo su Netflix.