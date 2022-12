E.T. finisce all’asta, il modello dell’amato extra terrestre sarà venduto per una cifra stellare Il tenero extra terrestre è stato interpretato da una marionetta meccanica in alluminio che ora vale tra i 2 e i 3 milioni di dollari, realizzata per il film di Spielberg dall’effettista premio Oscar Carlo Rimbaldi. Sarà venduto all’asta come pezzo da collezione.

A cura di Giulia Turco

E.T. cerca di nuovo casa. Protagonista dell’iconico film del 1982 nato dalla mente del regista Steven Spielberg, il tenero extra terrestre capace di affezionarsi ai bambini è stato interpretato da una marionetta meccanica in alluminio che ora vale tra i 2 e i 3 milioni di dollari. Sarà venduto all’asta come pezzo irripetibile da collezione.

Chi ha costruito il modello di E.T. l’extra terrestre

Conosciuto come il “mago” degli effetti speciali, Carlo Rambaldi è l’artista ed effettista italiano noto in tutto il mondo per le sue opere indimenticabili realizzate per i set cinematografici di film che hanno fatto la storia. Ha vinto ben due Oscar per gli effetti speciali, prima con Alien poi con E.T. l’extra-terrestre di Spielberg, senza dimenticare una terza statuetta per gli effetti visivi realizzati in King Kong.

Molto del successo del personaggio di E.T. è dovuto all’abilità dell’artista che ha saputo muoverlo fino a creare un personaggio che ispira amore e commozione drammatica, pur senza trascurare l’aspetto del tutto alieno rispetto ai terrestri. Si tratta di una vera e propria opera d’arte creata ai tempi in cui il digitale era ancora un miraggio, che ha fatto la storia del cinema moderno e che sarà venduta all'asta per una cifra stellare.

Il modello che ha fatto la storia del cinema venduto all'asta

“Questo modello è veramente un’opera d’arte e un capolavoro di ingegneria”, ha fatto sapere il direttore operativo della Julien’s Auctions, che ospiterà l’asta di E.T. il prossimo 17 dicembre a Los Angeles. “Nulla di simile sarà mai più creato per un grande film, poiché non più pratico in un’epoca di effetti generati al computer”. Il modello, realizzato in alluminio, ha ben 85 punti di movimento attivati da cavi elettrici e meccanici che gli permettono di sbattere le palpebre e compiere, ad esempio, rotazioni dell’addome.