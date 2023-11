E il sogno realtà diverrà: è già Natale nel nuovo spot della Disney Come da tradizione, ecco il nuovo spot di Natale della Disney. Il video live-action include una reinterpretazione della celebre canzone Disney “I Sogni Son Desideri” dal film “Cenerentola”.

Disney ha lanciato oggi la sua campagna di Natale in occasione del suo 100° Anniversario, intitolata "…e il sogno realtà diverrà". Questa campagna celebra il potere dei desideri e coinvolge il mondo intero. Uno degli elementi principali di questa iniziativa è il primo video live-action natalizio di Disney intitolato "Un Augurio per Queste Feste", il quale fa il suo debutto in oltre 50 Paesi e trae ispirazione dal prossimo film dei Walt Disney Animation Studios, "Wish", che arriverà nelle sale italiane il 21 dicembre.

Le storie diverse di famiglie e amici provenienti da tutto il mondo

Il video è stato diretto dal regista nigeriano-britannico Meji Alabi, vincitore di un Grammy Award, ed è ambientato in sei diverse aree geografiche e linguistiche. Racconta la storia di diverse famiglie e amici provenienti da tutto il mondo, tutti accomunati da un desiderio comune: trascorrere le festività natalizie con i propri cari. Nel corso del racconto, vengono illustrate anche varie tradizioni festive locali, creando un affascinante mosaico di culture e esperienze. Meji Alabi, il regista, ha condiviso la sua esperienza dicendo: "Mi sento molto fortunato ad aver collaborato alla campagna di Natale Disney di quest'anno con un gruppo così diversificato di persone. Ci sono stati tanti momenti indimenticabili durante le riprese, ma credo che il più memorabile sia stato vedere cantare il coro dei bambini del Sud Africa. Mi ha fatto venire la pelle d'oca."

Una reinterpretazione della canzone di Cenerentola

Il video live-action include una reinterpretazione della celebre canzone Disney "I Sogni Son Desideri" dal film "Cenerentola". Questa versione speciale ha permesso a diversi artisti di unirsi in un'unica voce. La cantante e attrice premio Oscar Ariana DeBose, che doppia il personaggio principale Asha nel film "Wish," esegue le prime strofe della canzone. La produzione globale del video è stata gestita da Ridley Scott Associates negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Sud Africa, in collaborazione con Disney Parks, Experiences and Products e la loro agenzia pubblicitaria interna, Disney Yellow Shoes.

In occasione del 100° Anniversario, Disney ha continuato il suo impegno a fianco del suo partner di beneficenza di lunga data, Make-A-Wish. Da oltre 40 anni, Disney e Make-A-Wish® lavorano insieme per portare gioia e conforto a bambini gravemente malati e alle loro famiglie in tutto il mondo quando ne hanno più bisogno. La campagna di Natale Disney rappresenta l'ultima tappa di questo impegno. Inoltre, per celebrare il lancio del film "Wish" e della nuova collezione a tema su shopDisney, Disney ha donato 300.000 dollari a Make-a-Wish International e ai suoi affiliati per contribuire a realizzare ancora più desideri in tutto il mondo.