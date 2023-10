Wish, Amadeus diventa una voce del prossimo classico Disney: nel cast anche Gaia e Michele Riondino Gaia, Amadeus e Michele Riondino sono le voci italiane del film Disney di Natale Wish, il nuovo lungometraggio che rende omaggio ai 100 anni di storia della Disney. Al cinema dal 21 dicembre.

Si chiama Wish ed è il nuovo lungometraggio Disney che uscirà nelle sale italiane dal 21 dicembre. Tra le voci italiane c'è anche quella di Amadeus, di Gaia Gozzi e di Michele Riondino. Il conduttore di Sanremo sarà l'adorabile capretta della protagonista Asha (Gaia), il piccolo Valentino. Michele Riondino è invece il potente Re Magnifico.

Asha è la nuova protagonista del film Disney (interpretato da Gaia)

La trama

Wish racconta le vicende del magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. Il film è diretto dallo stesso regista di Frozen, Chris Buck e da Fawn Veerasunthorn, che ha già diretto Raya e l'ultimo drago.

Valentino, il personaggio interpretato da Amadeus

I personaggi e il cast

Come detto in apertura, i personaggi principali di questo nuovo film sono tre: la cantautrice Gaia Gozzi che presta la voce alla protagonista Asha, una brillante sognatrice che tiene molto alla sua famiglia e alla sua comunità. Si occupa di accogliere i visitatori a Rosas, un’isola fantastica situata al largo della penisola iberica, e il suo è uno dei primi volti che le persone vedono quando arrivano sull’isola, piene di speranze e sogni. Amadeus dà la voce alla capretta Valentino, una capretta saccente e sicura di sé e che segue Asha ovunque vada. Questo adorabile piccoletto in pigiama potrebbe insegnare agli umani un paio di cose sulla perseveranza, soprattutto quando Star gli dà magicamente il potere della parola. Michele Riondino è Re Magnifico, l'uomo più potente del regno di Rosas. Tra le altri voci, quella di Marco Manca, Ilaria De Rosa, Carlo Valli e Beatrice Caggiula.