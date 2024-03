Dove vedere i film candidati agli Oscar 2024 Sono 10 i film candidati all’Oscar nell’edizione 2024 della celebre kermesse cinematografica internazionale. Da Oppenheimer a Povere creature! e Past Lives, diversi sono i titoli ancora disponibili al cinema. Altri sono invece disponibili in streaming in tv sulle piattaforme Prime, Apple TV, Tim Vision, Netflix e Disney Plus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 10 marzo dal Dolby Theatre di Hollywood si terrà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024. Per la categoria “Miglior Film”, l’Academy ha selezionato 10 titoli tra le migliori pellicole uscite quest’anno che si contenderanno il premio più ambito. Alcuni tra i film candidati all’Oscar (come Povere creature!, Past Lives o Oppenheimer) sono ancora disponibili al cinema. Per altri, invece, sarà sufficiente un abbonamento a una delle piattaforme che li trasmettono come Prime, Apple TV, Tim Vision e Disney Plus. In alcuni casi, invece, le piattaforme prevedono l’acquisto del titolo. Gli Oscar 2024 andranno in onda anche in Italia su Rai1 nel corso di uno speciale appuntamento televisivo condotto da Alberto Matano a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo.

Oscar 2024, dove vedere i film candidati in streaming e al cinema

Di seguito i 10 film candidati agli Oscar 2024 nella categoria “Miglior Film”:

American Fiction

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past lives

Povere creature!

La zona d'interesse

Sulle piattaforme Prime, Apple TV, Netflix, Tim Vision e Disney Plus sono disponibili la maggior parte dei titoli che potranno essere comodamente fruiti dal proprio smartphone al prezzo dell’abbonamento. Altri, come Barbie, Povere creature! e Oppenheimer sono ancora disponibili al cinema.

Leggi anche Oscar 2024, quando ci sarà la cerimonia e dove vedere la premiazione in tv e in streaming

American Fiction disponibile in streaming su Amazon Prime e Sky Glass

American Fiction, la commedia firmata da Cord Jefferson, è disponibile su Prime Video ma anche su Sky Glass, Sky Q e sulla app su Now Smart Stick. Girato in poco più di tre settimane, il film si batte contro cliché e stereotipi. Oltre alla candidatura per il “Miglior Film”, American Fiction è stato nominato per altri 4 premi: migliore attore protagonista, migliore attore non protagonista, migliore sceneggiatura non originale e migliore colonna sonora.

Anatomia di una caduta disponibile su YouTube, Prime, Google Play Film e Apple TV

Anatomia di una caduta è disponibile in streaming a noleggio su Apple Itunes e Amazon Prime Video. È disponibile, invece, in streaming con la modalità acquisto su Apple Itunes a 7,99€ e Amazon Prime Video a 7,99€. La pellicola firmata da Justine Triet, che ha già vinto la Palma d’oro al Festival del Cinema di Cannes, è un thriller che racconta la tragedia di una famiglia composta dagli scrittori Sandra e Samuel e dal figlio non vedente Daniel.

Barbie disponibile al cinema e in streaming su Tim Vision, Apple TV, Prime e Google Play Film

Barbie, la commedia dei record firmata Greta Gerwig, è ancora disponibile in alcuni cinema italiani dato l’enorme successo raccolto al botteghino. È inoltre disponibile per l’acquisto e il noleggio Premium su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Il film racconta la storia della celebre bambola nel mondo immaginario di Barbie Land.

The Holdovers – Lezioni di vita disponibile al cinema

The Holdovers – Lezioni di vita, la commedia diretta da Alexander Payne, racconta la storia dell’insegnante Paul Hunham e del suo legame con un problematico studente 15enne e la capocuoca Mary che ha recentemente perso un figlio nel Vietnam. La pellicola è disponibile in alcuni cinema in Emilia Romagna, Lazio, Ligura, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto.

Killers of the Flower Moon disponibile in streaming su Prime, Tim Vision e YouTube

Rimasto a lungo nelle sale cinematografiche, Killers of the Flower Moon è adesso disponibile in streaming su Prime Video al costo del consueto abbonamento. È invece disponibile per l’acquisto o il noleggio sulle piattaforme Google Play Film, Apple TV, YouTube e Tim Vision. La pellicola diretta da Martin Scorsese con Leonardo Dicaprio e Robert De Niro racconta la storia della tribù di nativi americani Osage negli anni Venti.

Maestro disponibile in abbonamento su Netflix

Il film Maestro con Bradley Cooper è disponibile in streaming su Netflix al costo del consueto abbonamento. Racconta la lunghissime e complessa relazione tra il leggendario musicista Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Oppenheimer disponibile in alcuni cinema selezionati e in streaming

Il film Oppenheimer è ancora disponibile in alcuni cinema selezionati, forte dell’enorme successo raccolto al botteghino. In streaming, la pellicola che racconta la storia del fisico J Robert Oppenheimer che creò la bomba atomica è disponibile per l’acquisto o il noleggio su Prime, YouTube, Google Play Film e Apple TV a circa 5 euro.

Past lives disponibile al cinema, non per lo streaming

Past lives, il film diretto da Celine Song, è uscito in Italia a febbraio 2024 ed è ancora disponibile al cinema. Non è invece possibile vederlo in streaming. Racconta la storia d’amore di due amici di infanzia che, separati da bambini in Corea del Sud, si ritrovano da adulti a New York.

Povere creature! al cinema e poi in streaming su Disney Plus

Povere creature!, capolavoro diretto da Yorgos Lanthimos con Emma Stone, sarà disponibile in streaming su Disney Plus tra aprile e maggio. Per il momento, è possibile ancora vederlo al cinema. Racconta la storia di una giovane donna morta che viene riportata in vita da uno scienziato.

La zona d'interesse disponibile al cinema

La zona d’interesse, uscito in Italia il 22 febbraio 2024, è ancora disponibile al cinema. Racconta la storia di Rudolf Höss, direttore del campo di concentramento di Auschwitz che vive insieme alla sua famiglia in una casa immediatamente adiacente al campo all’interno del quale furono sterminati migliaia di ebrei. Non è ancora disponibile in streaming.