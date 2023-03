Cannes 2023, Killers of The Flowers Moon di Martin Scorsese presentato in anteprima Tra i titoli presentati al Festival di Cannes 2023 ci sarà anche il nuovo film di Martin Scorsese: Killers of The Flowers Moon. Sulla Croisette presenzieranno, oltre al regista, i protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

A cura di Ilaria Costabile

Martin Scorsese presenta il suo nuovo film "Killers of the Flowers Moon" al Festival di Cannes 2023. Prodotto da AppleTv+, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, sarà mostrato per la prima volta il 20 maggio e sul red carpet ci saranno, accanto al regista, anche i due divi di Hollywood, insieme a Jesse Plemons e Lily Gladstone.

La presentazione a Cannes e l'arrivo in sala

L'annuncio è stato comunicato dagli account ufficiali del Festival di Cannes, con una foto a corredo in cui appaiono Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone. Il film arriverà in Italia il prossimo 19 ottobre, grazie a 01 Distribution, quando è prevista anche l'uscita internazionale, per poi approdare anche sulla piattaforma AppleTv+, una volta terminata la distribuzione al cinema. La prima proiezione, quindi, avverrà durante la famosa kermesse, a ben quattro anni dall'uscita di The Irishman, film che il regista italoamericano aveva realizzato con il supporto di Netflix.

La trama di Killers of The Flowers Moon

"Killers of The Flowers Moon" è tratto dal romanzo di David Grann, ed è ambientato negli Anni Venti, in Oklahoma, dove si verificarono una serie di omicidi nella contea di Osage Nation, abitata da una comunità di nativi americani, oltre che ricca di giacimenti petroliferi. In quegli anni si consumarono crimini brutali, tanto che quel territorio fu soprannominato "il regno del terrore di Osage”. Leonardo DiCaprio interpreta il personaggio di Ernest Burkhart, un uomo accusato di alcuni degli omicidi, avvenuti tramite avvelenamento, per potersi appropriare dei titoli petroliferi del posto. Le indagini furono condotte da Edgar Hoover a capo di una sezione dell'FBI e si scoprirà la verità su Burkhart, sposato con una donna nativa americana che, quindi, rifugge all'idea che il marito possa aver compiuto quei crimini così gravi.